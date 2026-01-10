사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

키 187에 몸무게 75kg로 알려진 모델 겸 배우 남주혁이 일상을 공개했다.최근 남주혁은 자신의 인스타그램에 다양한 이모지와 함께 사진을 게시했다.사진 속 남주혁은 실내 공간에서 스트라이프 티셔츠와 캡 모자를 착용한 채 반려견을 품에 안고 앉아 있는 모습이다.이어진 사진에서는 대형 회화가 걸린 미술관에서 캐주얼한 점퍼와 데님 팬츠 차림으로 작품 앞을 걷는 장면이 담겼다. 또 야외에서는 가죽 재킷과 머플러를 매치한 스타일로 난간에 앉아 여유로운 포즈를 취했고 유럽풍 건물 앞에서는 후드와 코트를 레이어드한 차림으로 길 위를 걷는 모습이 포착됐다.편안한 차림과 절제된 표정, 공간마다 달라지는 분위기가 어우러지며 남주혁 특유의 담백한 매력을 드러낸다.이를 본 팬들은 "저희 강아지랑 닮았어요", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 잘생겼어", "오빠 귀여워요" 등의 댓글을 남겼다.한편 남주혁은 노윤서와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연한다. '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 품은 궁녀 생강(노윤서 분), 그리고 왕(조승우 분)이 동궁에 얽힌 저주를 파헤치는 미스터리 사극이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr