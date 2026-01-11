기안84, 인연 만났다…마라톤으로 맺어진 사이라더니, 만남 포착 ('극한84')

사진=텐아시아DB

기안84, 권화운, 강남의 북극 마라톤을 향한 본격적인 여정이 시작된다.11일 방송되는 MBC ‘극한84’ 7회에서는 북극 마라톤 엑스포 현장을 찾은 극한크루의 모습이 그려진다. 기안84, 권화운, 강남은 이전과는 다른 긴장감 속에서 북극을 향한 도전의 무게를 실감한다.코펜하겐에서 열린 북극 마라톤 엑스포 현장은 이전 마라톤 대회의 들뜬 분위기와 달리 차분하고 비장함이 감도는 분위기로 극한크루를 맞이한다. 엑스포에서 빙판으로 시작되는 코스, 제한 시간, 안전 수칙 등이 차례로 안내되자, 참가자들은 숙연하게 경청하는 모습을 보인다. 특히 생애 첫 풀코스 마라톤을 북극에서 치르게 된 강남은 공개된 코스와 정보를 확인한 뒤 두 눈을 질끈 감으며 부담감을 드러냈다는 후문이다.이날 기안84는 엑스포 현장에서 뜻밖의 인연을 만나 반가운 인사를 나눈다. 바로 남아공 빅5 마라톤에서 함께 결승선을 통과한 호주 러너. 기안84는 마라톤으로 이어진 인연에 놀라워하며 잠시나마 긴장감을 내려놓는다. 권화운은 남아공 빅5 마라톤 당시 1등을 차지했던 라이벌 호주 선수의 참가 여부에 촉각을 곤두세우며 “북극에서 1등 하겠다”라고 승부욕을 불태워 기대감을 더한다.긴장감이 감도는 북극 마라톤 엑스포 현장과 극지 도전의 무게를 온몸으로 체감한 극한크루의 모습은 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘극한84’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr