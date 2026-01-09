그룹 올데이프로젝트의 애니가 가방 속 관리템을 공개했다.
9일 보그 코리아의 공식 채널에는 "올데프 애니의 오만가지 아이템이 가득한 왓츠 인 마이 백" 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 애니는 "물건을 진짜 많이 들고 다닌다. 그런데 이 가방은 다 들어간다. 거의 매일 들고 다닌다"며 블랙 색상의 깔끔한 디자인이 돋보이는 명품백을 소개했다.
애니의 명품백 안에는 휴대전화, 손 세정제, 향수, 인공눈물, 머리끈 등 아이템들이 들어있었고, 특히 애니는 얼굴 관리와 관련된 물건을 꺼내 시선을 끌었다. 애니는 파우치 안에서 문어 모양의 괄사를 꺼내들고 "영서가 '언니 진짜 미친 듯이 좋은 걸 알아냈다'고 하더라. 문어 괄사라는 친구인데 이렇게 잡고 비비면 진짜 붓기가 다 빠진다. 먹이랑 목이랑 붓기를 빼준다"며 "얼굴을 부순다고 생각하면 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.
그 외의 관리템으로 애니는 "관리하고 있어서 간식도 건강식으로 가지고 다니는데 템페를 항상 들고 다닌다. 너무 맛있다"며 건강식 과자를 먹는다고 밝혔다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
