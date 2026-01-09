이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '보그 코리아'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '보그 코리아'

그룹 올데이프로젝트의 애니가 가방 속 관리템을 공개했다.9일 보그 코리아의 공식 채널에는 "올데프 애니의 오만가지 아이템이 가득한 왓츠 인 마이 백" 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 애니는 "물건을 진짜 많이 들고 다닌다. 그런데 이 가방은 다 들어간다. 거의 매일 들고 다닌다"며 블랙 색상의 깔끔한 디자인이 돋보이는 명품백을 소개했다.애니의 명품백 안에는 휴대전화, 손 세정제, 향수, 인공눈물, 머리끈 등 아이템들이 들어있었고, 특히 애니는 얼굴 관리와 관련된 물건을 꺼내 시선을 끌었다.애니는 파우치 안에서 문어 모양의 괄사를 꺼내들고 "영서가 '언니 진짜 미친 듯이 좋은 걸 알아냈다'고 하더라. 문어 괄사라는 친구인데 이렇게 잡고 비비면 진짜 붓기가 다 빠진다. 먹이랑 목이랑 붓기를 빼준다"며 "얼굴을 부순다고 생각하면 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.그 외의 관리템으로 애니는 "관리하고 있어서 간식도 건강식으로 가지고 다니는데 템페를 항상 들고 다닌다. 너무 맛있다"며 건강식 과자를 먹는다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr