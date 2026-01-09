故안성기, 1993년 큰아들 안다빈에 남긴 편지 [전문]

고 안성기가 1993년 아들 안다빈 씨에게 남긴 편지가 많은 이들의 심금을 울렸다.
9일 오전 서울 중구 명동성당에서 엄수된 국민배우 고(故) 안성기의 영결식에서 장남 안다빈씨가 부친의 생전 편지를 공개하며 현장을 눈물바다로 만들었다. 다빈씨는 "아버지가 안 계신 서재에서 예전부터 버리지 않고 모아두신 것을 발견했다"며 1993년 아버지가 다섯 살 아들인 자신에게 쓴 편지를 직접 낭독했다.
안성기가 아들을 향해 남긴 편지에는 한 가정의 아버지로서 지녔던 깊은 사랑과 삶을 대하는 철학이 고스란히 담겨 있었다.
고인은 편지에서 "다빈아 이 세상에 네가 처음 태어나던 날 아빠를 꼭 빼어닮은 외모, 아빠 주먹보다 작은 네 얼굴을 처음 보는 순간 눈물이 글썽거렸다. 그런데 벌써 이만큼 커서 의젓해진 모습을 보니 이 세상 아무것도 부러울 게 없구나"라며 아들에 대한 지극한 애정을 표현했다.
이어 안성기는 아들이 갖춰야 할 덕목에 대해 "아빠는 다빈이가 항상 겸손하고 정직하며 남을 사랑할 줄 아는 넓은 마음을 가진 사람이 되었으면 한다. 그리고 자신의 일에 최선을 다하고, 시간을 꼭 지킬 줄 알며 실패나 슬픔을 마음의 평화로 다스릴 줄 아는 사람이 되었으면 한다"고 당부했다. 또한 "무엇보다도 남자는 야망과 용기를 잃지 말아야 한다. 어려움 앞에서도 자신을 잃지 말고 끝까지 도전해 봐라. 동생 필립이가 있다는 걸 늘 기쁘게 생각하고, 동생을 위해 기도할 줄 아는 형이 되거라. 이 세상에서 참으로 바꿀 수 없이 필요한 것은 착한 사람이라는 걸 잊지 말아라"라는 문장으로 편지를 끝맺었다.
다빈씨는 눈물을 흘리며 이 글이 "아버지가 모두에게 남기고 가신 메시지인 것 같다"고 전했다. 평소 남에게 누를 끼치는 것을 경계하며 정직하고 성실하게 살아온 고인의 삶이 30여 년 전 작성된 편지 내용과 일치해 큰 울림을 줬다.
고인은 2019년부터 혈액암 투병을 이어오다 지난 5일 향년 73세를 일기로 별세했다. 영결식을 마친 고인은 화장 절차를 거쳐 경기 양평 별그리다에 안치됐다. 이하 고 안성기가 1993년 아들 다빈 씨에게 보낸 편지 전문
다빈아 이 세상에 네가 처음 태어나던 날 아빠를 꼭 빼어닮은 외모, 아빠 주먹보다 작은 네 얼굴을 처음 보는 순간 눈물이 글썽거렸다. 그런데 벌써 이만큼 커서 의젓해진 모습을 보니 이 세상 아무것도 부러울 게 없구나. 아빠는 다빈이가 항상 겸손하고 정직하며 남을 사랑할 줄 아는 넓은 마음을 가진 사람이 되었으면 한다. 그리고 자신의 일에 최선을 다하고, 시간을 꼭 지킬 줄 알며 실패나 슬픔을 마음의 평화로 다스릴 줄 아는 사람이 되었으면 한다. 무엇보다도 남자는 야망과 용기를 잃지 말아야 한다. 어려움 앞에서도 자신을 잃지 말고 끝까지 도전해 봐라. 동생 필립이가 있다는 걸 늘 기쁘게 생각하고, 동생을 위해 기도할 줄 아는 형이 되거라. 이 세상에서 참으로 바꿀 수 없이 필요한 것은 착한 사람이라는 걸 잊지 말아라. 1993년, 아빠가.
