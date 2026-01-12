/ 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳 웬디가 1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 1일부터 지난 7일까지 '1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 레드벨벳의 웬디다. 웬디는 지난해 12월 16일 장기용·안은진 주연의 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'의 두 번째 OST '한마디면 돼요'를 공개했다. OST에는 '날 사랑한다 한마디면 돼요', '이젠 알아요 느낄 수 있어요' 같은 서정적인 가사가 담겼다. 앞서 그는 지난해 4월 SM엔터테인먼트와 계약 만료 후 어센드에 새 둥지를 틀었다.2위는 레드벨벳의 슬기다. 그는 레드벨벳'의 유닛 레드벨벳 - 아이린&슬기로 활동하고 있다. 지난해 12월 31일 아이린&슬기는 이날 싱가포르 센토사 실로소 비치에서 열린 '렛츠 셀러브레이트 2026(Let's Celebrate 2026)'에 헤드라이너로 나섰다. K팝 아티스트로 중 유일하게 초청 받은 이들은 대표 히트곡인 '몬스터'와 지난 5월 발매한 두 번째 미니앨범 '틸트' 무대를 선보였다.3위는 소녀시대 유리가 이름을 올렸다. 권유리는 지난 10일과 오는 24일 타이베이와 서울에서 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE'(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스')를 개최한다. 권유리는 이번 팬 미팅의 코너 구성부터 MD까지 기획 단계 전반에 직접 참여했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr