사진=개그우먼 신봉선 SNS

개그우먼 신봉선이 체중 감량 후 달라진 근황을 전했다.신봉선은 지난 8일 자신의 소셜미디어 계정에 "한 장의 사진을 건지기 위해"라는 짧은 문구와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 그는 푸른 계열의 트레이닝복 차림으로 인테리어 소품을 응시하며 일상을 보내는 모습이다. 특히 다이어트 성공 후 한층 날렵해진 턱선과 뚜렷한 이목구비가 시선을 끈다.해당 게시물을 접한 팬들은 "진자 예쁘다", "트레이닝복도 찰떡", "유지어터 너무 멋있다. 진짜 배우 같다" 등의 반응을 보였다.한편 1980년생인 신봉선은 지난 2005년 KBS 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 최근 운동과 식단 관리를 통해 11kg 감량에 성공했다는 사실을 알려 화제를 모은 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr