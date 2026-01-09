그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 대중음악 시상식 수상 후보 명단에 이름을 올렸다. 데뷔 후 첫 노미네이트다.8일(현지시간) '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드'(2026 iHeartRadio Music Awards) 측이 발표한 후보 리스트에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 'K-팝 최고의 신인'(Best New Artist (K-pop)) 부문 후보로 선정됐다.또한 데뷔 앨범 인트로곡 'GO!'는 '페이버릿 틱톡 댄스'(Favorite TikTok Dance) 부문 후보에 올랐다. 코르티스는 해당 부문에서 테일러 스위프트, 테이트 맥레이 등 팝스타들과 경합한다. 이 부문에 이름을 올린 K팝 보이그룹은 코르티스가 유일하다.'아이하트라디오 뮤직 어워드'는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주관해 온 시상식이다. 한 해 동안 자사 방송국과 애플리케이션의 재생 실적을 집계해 수상자를 가린다. 올해 시상식은 오는 3월 26일 미국 FOX 채널을 통해 생중계된다.이번 후보 지명은 코르티스의 북미 차트 성적이 반영된 결과로 풀이된다. 이들의 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 15위(2025년 9월 27일 자)를 기록했다. 이는 프로젝트 그룹을 제외한 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 중 가장 높은 순위다. 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서는 발매 4개월 만에 누적 스트리밍 3억 회 달성을 앞두고 있다.후보작 'GO!'는 숏폼 플랫폼 틱톡에서 관련 영상 생성 건수가 9일 오전 기준 21만 건을 넘어섰다. 스포티파이 내에서는 지난해 발매된 K팝 보이그룹 음원 중 최단기간 1억 스트리밍을 돌파했으며, 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 홍보 영상에 삽입되기도 했다.한편 코르티스는 오는 2월 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 개최되는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'에 K팝 아티스트 최초로 헤드라이너로 무대에 오른다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr