텐아시아 DB

(사진 제공=코미디TV)

코미디언 황제성이 배우 이민정과의 뜻밖의 친분을 공개한다.9일 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석') 547회에서는 황제성이 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 출연한 것을 밝힌다. 또 출연 품앗이로 'THE 맛녀석' 섭외까지 시도하겠다는 의지를 보여 현장을 술렁이게 만든다.황제성은 성균관대학교 연기 예술학과 출신으로, 배우 이민정과 대학 동기 사이다. 지난해 12월 9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 공개된 '대학 시절 유일하게 남은 연예인 친구 제성이와 추억 여행' 영상에 함께 출연하며 신선한 조합으로 화제를 모은 바 있다.이날 김해준은 먹방 도중 "또 다른 데서 제성이 형 표정 좋은 거 봤다"라며 운을 떼고, 이어 "(황제성이) 이민정 배우님 유튜브에 출연하셨는데, 거기서 '누나'를 한 백 번은 하더라", "누나, 누나 아주 애교 떨면서"라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만든다.이를 듣던 문세윤은 "유튜브 채널에 출연하는 건 다 발품"이라며 "제성 씨가 카드 하나 얻은 것"이라고 말해 이민정의 'THE 맛녀석' 출연 가능성을 은근히 언급한다. 이어 "그거를 '오늘부터 황제성' 같은 말도 안 되는 채널에…"라며 섭외 기회를 황제성의 유튜브 채널이 아닌 'THE 맛녀석'에서 활용하는 게 맞다는 듯 농담을 덧붙여 웃음을 자아낸다.황제성은 "(이민정) 누나가 요리하는 것도 좋아하지만, 먹는 것도 정말 좋아하더라"라며 이민정의 'THE 맛녀석'과의 적합성을 적극 어필한다. 잠시 고민하던 그는 이내 "진행하겠습니다"라고 선언하며 섭외 추진 의지를 밝혔고, 이에 제작진과 멤버들로부터 박수갈채가 쏟아졌다는 후문이다.과연 황제성의 '황금 인맥'을 통해 배우 이민정의 'THE 맛녀석' 출연이 성사될 수 있을지 관심이 집중된다.한편, 새해를 맞아 '입 벌려! 복 들어간다' 특집을 선보일 'THE 맛있는 녀석들'은 오늘(9일) 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr