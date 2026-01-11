사진=텐아시아DB

사진제공=TV조선

방송인 전현무가 인도 출신 방송인 럭키의 결혼식 사회를 맡았다.오는 12일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 럭키의 결혼식 사회자로 만능 MC 전현무가 출격해 남다른 형제 케미를 발산한다. 전현무는 과거 출연한 예능에서 맺은 럭키와의 깊은 인연으로 결혼식 사회자를 맡았다고.럭키와 형제 같은 케미를 보여주던 전현무는 "내 결혼식이면 좋겠다"는 바람을 드러낸다. VCR을 지켜보던 황보라는 "얼른 결혼하셔야 한다. '조선의 사랑꾼'에 빨리 오시라, 저희가 빨리 보내드리겠다"며 새로운 사랑꾼 영입(?)을 시도해 웃음을 자아낸다.전현무는 바쁜 스케줄 속에서도 사회를 맡은 이유에 대해 "럭키는 가족이기 때문에 (사회를) 안 볼 수가 없다"며 "저는 외아들이지만, 형제가 있다면 스케줄을 비우지 않냐. 진작에 스케줄을 빼서 한달음에 달려왔다"고 말한다.또 그는 "제 주변에 (다 결혼해서) 이제 아무도 없다. 너무 쓸쓸하고 외로운데...내 몫까지 행복하길 바란다"며 "신혼여행을 안 가는 것으로 안다. 2세를 제수씨가 품고 계시니까, 무슨 신혼여행이 필요하냐. 사진 나오면 보내주고, 아기 선물부터 필요한 것 다 해줄 테니까 내 몫까지 행복하게 살아라. 축하한다"고 덧붙인다.한편 럭키는 지난해 승무원 출신의 비연예인 아내와 한강 세빛섬에서 결혼식을 올렸다. 많은 이의 축복 속에 치러진 럭키의 결혼식 현장은 12일 오후 10시에 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr