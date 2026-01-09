사진=텐아시아DB

마동석이 진행을 맡아 첫 방송 전부터 관심을 끈 예능 '아이 엠 복서'. 이 프로그램을 통해 육준서가 큰일을 낼 조짐이다.오늘(9일) 저녁 8시 30분에 방송될 tvN '아이 엠 복서'8회에서는 육준서와 조현재, 이채현과 이기준, 권오곤과 홍성민의 한 치 앞도 예측할 수 없는 8강전이 진행된다.앞서 8강전 첫 대결에서는 '보디 킬러' 국승준이 '샷건' 김현준을 꺾고 4강에 진출했다. 두 번째 대결 주인공은 삼파전에서 맞붙었던 복싱 경력 1년의 '블레이즈' 육준서와 엘리트 복서인 '프리티 보이' 조현재로, 육준서는 전과 달라진 복싱 스타일로 조현재를 당황하게 만들었던 터.MC 김종국과 현장 관객들을 깜짝 놀라게 할 역대급 장면이 탄생한다. 오른손 한 방을 무기로 끈질기게 기회를 노린 육준서의 활약에 현장 분위기가 뜨겁게 달아오르는 것. 2020년 방송계 데뷔한 덱스는 "와 이거는 말이 되나?"라며 흥분을 감추지 못하고 마스터 마동석은 "조현재는 저렇게 폭력적인 상대를 처음 만나봤을 것"이라고 해 어떤 일이 벌어진 것일지 궁금증이 치솟고 있다.마동석이 명경기로 꼽은 '썬더' 권오곤과 '타이슨' 홍성민의 대결에서는 스피드와 파워의 싸움이 펼쳐지며 도파민을 상승시킨다. 무엇보다 3년 만에 링 위에 오른 권오곤이 강점인 순간 스피드를 활용, 주먹이 보이지 않을 정도로 빠른 공격을 구사하며 홍성민을 흔든다고. 오랜만에 컴백한 권오곤이 또 다른 고수인 홍성민을 상대로 승리할 수 있을지 호기심을 자극하고 있다.'프린스' 이채현은 '스트라이커' 이기준이라는 강적을 만난다. 이기준이 오른손잡이 자세인 오소독스와 왼손잡이 자세인 사우스포를 자유자재로 전환하며 까다롭게 공격을 이어가기 때문. 이채현과 이기준 중 4강에 진출할 복서는 오늘(9일) 저녁 8시 30분 tvN '아이 엠 복서'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr