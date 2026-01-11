사진제공=MBN

사진제공=MBN

정혜영, 션 부부의 셋째 아들 하율 군이 '뛰어야 산다2'에 출연해 션과 동반주에 나선다.오는 12일 방송되는 MBN '뛰어야 산다 시즌2' 7회에서는 '같이 RUN, 가치 RUN'을 주제로 한 '2025 MBN 서울 마라톤 대회'에서 뛰산 크루가 저마다의 짝꿍과 10km 동반주에 도전하는 현장이 공개된다.이날 가장 관심을 모은 조합은 션 부자다. 션은 동반주 짝꿍인 셋째 아들 하율이에 대해 "저보다 10km 대회 기록이 10분이나 빠르다. 한번은 가족 여행 중에 '아빠랑 같이 뛸래?'라고 했더니 '아빠는 천천히 뛰잖아요'라고 하더라. 저도 어디 가서 이런 말 듣는 사람이 아닌데…"라고 해 모두를 놀라게 한다.하율이의 실력에 기대가 모아지는 가운데, 이날 현장에는 반가운 얼굴들도 포착된다. 시즌1에서 활약했던 조진형과 정호영 셰프를 비롯해 배우 이시우, 전 국가대표 축구선수 김영광이 대회에 참여해 뛰산 크루와 함께 달리는 것. 특히 김영광은 임수향의 곁을 지키는 호위무사(?)를 자처하는데, 달리기 실력이 일취월장한 임수향의 모습에 그는 "너 많이 늘었다"라고 칭찬한다.그러자 임수향은 "나 이제 임러너야, 완전 러너지"라며 자신의 짝꿍인 9세 어린이 앞에서 어깨뽕을 세워 웃음을 자아낸다. 최영준 역시 7세 어린이 러너와 호흡을 맞추는데, 일일 아빠 역할을 하게 된 그는 "아이를 워낙 좋아해서 이런 경험이 좋다"며 행복해한다.'뛰어야 산다 시즌2' 7회는 12일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr