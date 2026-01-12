사진=텐아시아DB

더보이즈 현재가 난로에서 같이 고구마 구워 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난해 12월 29일부터 지난 4일까지 '추운 겨울, 난로에서 같이 고구마 구워 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 더보이즈의 현재가 차지했다. 지난해 12월 31일 생방송으로 진행된 '2025 MBC 가요대제전 멋'에 출연해 연말 분위기에 어울리는 무대로 2025년의 마지막을 의미 있게 채웠다. 이날 더보이즈는 미니 10집 'a;effect(에이이펙트)'의 수록곡 'You and I(유 앤드 아이)'로 감각적인 퍼포먼스를 선보였다.2위는 그룹 세븐틴의 도겸이 차지했다. 그룹 세븐틴 '메보즈' 도겸과 승관은 12일 오후 6시 미니 1집 '소야곡'을 발매한다. 타이틀곡 'Blue'는 '서로 다른 보폭의 사랑'을 주제로 감정의 깊이와 속도가 서서히 어긋나는 순간을 애절한 하모니로 표현했다. 이들 음원 일부 구간을 들을 수 있는 'Blue' 챌린지 영상이 6일 만에 조회수 1억 건을 돌파했다. 두 사람의 호소력 짙은 보컬과 아름다운 화음이 빚어낸 훈풍이다.3위는 그룹 더보이즈의 주연이다. 주연은 현재와 함께 더보이즈로 활동 중이다. 더보이즈로서 'MBC 가요대제전 멋'에서 수록곡 'You and I' 퍼포먼스는 전통미가 느껴지는 콘셉트 의상과 국악 사운드를 접목한 편곡이 어우러져 있었다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr