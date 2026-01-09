사진=유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'

인플루언서 아옳이(본명 김민영)가 자신의 럭셔리한 드레스룸과 새로운 주거 공간을 대중에 선보였다.지난 8일 이지혜가 운영하는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '혼자 사는 아옳이, 아픔 이겨낸 청담동 아파트 대공개'라는 제하의 영상이 게재됐다.영상 속 이지혜는 최근 새 보금자리를 마련한 아옳이의 자택을 방문해 연신 탄성을 자아냈다. 공개된 내부는 화이트 톤을 기조로 한 정갈한 인테리어에 화려한 샹들리에로 포인트를 줘 고급스러움을 극대화했으며, 채광과 탁 트인 조망을 자랑하는 다이닝 룸이 시선을 강탈했다.특히 거실 창을 통해 한강과 남산 타워를 동시에 조망할 수 있는 파노라마 뷰가 펼쳐져 감탄을 불렀다. 이를 접한 이지혜는 "마치 호텔 스위트룸 같다"고 평하며 "반려견 엘사와 함께하는 싱글 라이프가 부러워질 정도"라고 너스레를 떨었다.이어 공개된 드레스룸은 백화점 매장을 방불케 했다. 고가의 명품 의류와 가방들이 오와 열을 맞춰 진열되어 있었던 것. 이지혜는 "옷들이 하나같이 아름답다. 샤넬 마니아시군요"라며 아옳이의 취향을 단박에 파악하는가 하면, "공간에서 품위와 격조가 느껴진다"고 찬사를 보냈다.침실 역시 간결하면서도 럭셔리한 무드로 꾸며졌다. 침대 바로 옆 통창 너머로 펼쳐지는 한강 야경은 낭만적인 분위기를 자아냈다. 이지혜는 믿기지 않는다는 듯 "이런 뷰가 가능하다니 소름이 돋는다"며 놀라움을 감추지 못했다.한편, 아옳이는 지난해 6월 서울 강남구 삼성동 소재의 '삼성동 아이파크' 전용면적 145㎡(약 55평) 세대를 66억원에 매입해 화제를 모은 바 있다. 해당 아파트는 방송인 전현무를 비롯해 배우 권상우·손태영 부부 등 다수의 유명 인사가 거주 중인 대표적인 부촌으로 꼽힌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr