사진=텐아시아DB

사진=tvN

사진=tvN

라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니가 뉴욕 쌍둥이에게 각기 다른 K-글로우를 선물하며 ‘단장’ 영업을 뿌듯하게 마무리했다. 앞서 이병헌 소속사로 알려진 BH엔터테인먼트와 계약한 1991년생 배우 주종혁은 데뷔 이후 첫 고정 예능에 도전했으며, 박민영의 추천으로 출연했다고 알려졌다.지난 8일(목)에 방송된 tvN 예능프로그램 ‘퍼펙트 글로우’ 10회에서는 '단장'의 마지막 영업 날, 유종의 미를 위한 '단장즈'의 정성과 열정의 K-글로우업이 펼쳐져 눈을 뗄 수 없게 했다. 이 프로그램은 지난해 11월 8일 첫 방송 했다.첫 손님은 '현실판 디즈니 공주'로 알려진 조회수 1억뷰의 인기 콘텐츠 크리에이터 제나 르네였다. 제나는 앞서 한국에서 메이크오버를 받아본 경험을 바탕으로, 엄마 리사와 함께 K-글로우업의 마법을 함께 느껴보고 싶다는 뜻을 밝혔다.외모부터 성격, 스타일까지 똑 닮은 모녀가 메이크오버에 들어갔고, 레오제이가 딸 제나를, 포니가 엄마 리사를 아름답게 탈바꿈시켰다. 레오제이는 "제나를 바비인형처럼 만들어주고 싶다"라면서 예쁜 외모를 한층 빛나게 하는 블링블링 메이크업을 선물했다. 또한 제나의 콤플렉스인 굴곡진 코를 완벽 보완하며 K-황금손의 저력을 뽐냈고, 사랑스러운 바비 인형으로 변신한 제나는 "매일 받고 싶다. 오늘 정말 최고의 시간이었다"라며 감사를 전했다.이후 뜻밖의 손님이 '단장'을 찾아왔다. 그는 앞서 '단장즈'에게 메이크오버를 받았던 미슐랭 2스타 셰프 엠마였다. 당시 엠마는 북유럽인의 특징인 가늘고 숱이 없는 머리카락 탓에 평생 머리를 길러본 적이 없다는 사연을 밝혔는데, 차홍이 속눈썹 글루로 붙임 머리를 선물, 감동의 메이크 오버로 모두의 눈시울을 붉힌 바 있다.이날 직접 만든 음식을 양손 가득 싸 들고 온 엠마는 차홍이 해준 붙임머리를 여전히 잘 관리하고 있다며 감사를 전해 뭉클함을 안겼다. 이에 라미란은 "엠마가 스스로를 아끼는 마음이 좀 많아진 것 같아서, 그게 너무 좋았다"라고 밝혔고, 차홍은 "(엠마의 음식이) 눈에서 별이 빛나는 맛이다. 머리 잘 해드리길 잘했다"라며 뿌듯해해 감동을 더 했다.'단장'의 마지막 손님은 일란성 쌍둥이 자매인 사라와 리아였다. 1986년생 박민영은 메이크 오버 뒤 사라의 남편과 트리오 데이트할 예정이라는 쌍둥이 손님의 말에 아이디어를 얻어 "남편을 속여보는 거 어떻냐"라면서, 메이크 오버로 남편 속이기 작전을 개시했다. 이에 레오제이와 포니가 '같은 얼굴 다른 메이크업'을 선보여 신선한 재미를 안겼다.두 마술사의 손길에 의해 사라와 리아는 완전히 다른 사람처럼 변신했지만, 남편의 눈은 속일 수 없었다. 정체는 단숨에 들통이 나버렸지만, 쌍둥이 자매는 서로의 변신을 대만족했고, '단장즈'는 "단장, 단장, 꽃단장"이라는 마지막 구호를 뜨겁게 외치며 영업 종료를 선언했다. 그리고 라미란은 "여러분들 너무 아름다웠어요. 고마웠어요. 와 줘서"라는 한마디와 함께 울컥 눈물을 쏟아 보는 이의 마음마저 찡하게 만들었다.'퍼펙트 글로우'는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 ‘K-뷰티 뉴욕 정복기’. 지난 8일(목) 10회로 종영했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr