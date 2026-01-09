사진=유튜브 채널 '공부왕 찐천재 홍진경'

배우 권상우, 손태영 부부가 첫 만남의 순간부터 비밀리에 떠난 호주 여행 등 베일에 싸여있던 러브스토리를 가감 없이 털어놨다.지난 8일 유튜브 채널 '공부왕 찐천재 홍진경'에는 '150억과 맞바꾼 찐사랑 권상우♥손태영'이라는 제하의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에서 두 사람은 그간 어디서도 밝히지 않았던 연애 초기의 비하인드 스토리와 당시 촬영한 사진을 최초로 공개해 이목을 집중시켰다.권상우는 손태영에게 처음 호감을 느꼈던 찰나를 상세히 묘사했다. 그는 "당시 여성 연기자들에게 별다른 관심이 없던 시기였으나, 우연히 예능 '놀러와'에 출연한 아내를 보게 됐다"고 운을 뗐다. 이어 "빨간 털모자를 쓴 채 이별 관련 질문을 받고 무심결에 눈물을 흘리는 모습이 인상 깊었다"며 "주위에서 힘들다는 이야기를 전해 들었고, 나와 비슷한 결의 사람이라 느꼈다. 다만 당시엔 일면식도 없던 사이"라고 회상했다.두 사람의 인연은 동료 배우 김성수의 주선으로 시작됐다. 권상우는 "김성수 형과 드라마 촬영 중 '손태영 괜찮다'는 말을 듣고 식사 자리가 마련됐다"고 설명했다. 관계가 진전된 후 권상우는 확실한 추억을 남기기 위해 호주행을 택했다. 그는 "호주에서 열기구를 타고 목걸이를 걸어주며 결혼을 전제로 만나자는 취지의 1차 프러포즈를 감행했다"고 고백해 놀라움을 자아냈다.손태영에게 매료된 결정적 이유에 대해 권상우는 '안정감'을 꼽았다. 그는 "과거 연애 때는 떨어져 있으면 늘 불안했으나, 손태영은 그런 불안감을 전혀 주지 않았다"면서 "편안하고 착한 성품이 가장 큰 매력이었고, 무엇보다 외적으로도 매우 아름다웠다"고 미소를 지었다. 이날 방송에서는 당시 두 사람의 풋풋한 모습이 담긴 사진도 함께 공개돼 시선을 사로잡았다.손태영 역시 당시의 기억을 떠올렸다. 그는 "차 안에서 대화가 끊길 때쯤 해외 거주나 결혼 계획 등 깊은 이야기를 나누게 됐다"며 "이후 호주로 떠난 것이 마치 '밀월여행'처럼 되어버렸고, 만난 지 불과 2개월 차에 벌어진 일"이라고 부연했다.모친의 반응에 얽힌 일화도 공개됐다. 권상우는 "스캔들 기사가 터지기 전 어머니가 먼저 연애 사실을 물어보셨다"며 "과거 아내의 이슈들로 인해 편견을 가지실까 우려했으나 기우였다"고 전했다. 그는 "어머니가 미스코리아 시절부터 손태영을 눈여겨보셨다며 '웃는 모습이 예쁘다'고 칭찬하셨다. 어머니의 지지에 더욱 확신을 가졌다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr