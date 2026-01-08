'이야기좌' 28기 영수, 결국 이혼 사유 밝혔다…"계약 뛰어넘는 교감 있어야" ('나솔사계')

사진제공=SBS Plus, ENA

‘나솔사계’ 22기 영수가 데이트도 잊은 채 ‘28기 영수 홀릭’이 된다.8일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 22기 영수가 튤립이 아닌 28기 영수에게 빠져버린 ‘2대 1 데이트’ 현장이 공개된다.앞서 튤립은 첫 데이트 선택에서 ‘영수즈’ 22기 영수-28기 영수의 ‘픽’을 받아 ‘2대 1 데이트’의 주인공이 됐다. 이날 세 사람은 곱창집으로 데이트를 가고, 22기 영수는 자신의 옆자리에 앉은 28기 영수의 술잔을 챙기면서 “대스타”라고 부른다. 그러면서 그는 “우리 영수들을 빛내준 스타”라고 28기 영수의 화제성을 튤립 앞에서 다시 한번 강조한다.유쾌한 분위기 속, 튤립은 두 사람에게 각자의 이혼 사유를 조심스레 물어본다. 그러자 28기 영수는 “결혼이란 건 서로가 좋아서 계약을 맺는 건데, 계약을 뛰어넘는 정신적인 교감이 있어야 하는 것 같다”고 진지하게 답한다. 이어 그는 “결혼도 인연이라고 생각한다. 다만 내가 준비가 돼 있어야 한다고 생각한다”고 연설급 발언을 해 22기 영수를 감탄케 한다.잠시 후, 튤립은 “화장실 좀 다녀오겠다”며 일어선다. 22기 영수는 28기 영수와 단 둘이 있게 되자 “내가 진짜 많이 배운다”, “제 주변에서 이런 분을 찾을 수 있을까 신기할 정도”라고 28기 영수를 계속 칭찬한다. 심지어 22기 영수는 데이트 후 제작진과의 인터뷰에서도 “인간적으로 배울 게 너무 많았던 시간이었다. 데이트임을 망각했다”며 데이트 상대인 튤립마저 잊었음을 솔직 고백한다.‘골싱 민박’으로 돌아와서도 22기 영수의 ‘28기 영수앓이’는 계속 된다. 그는 다른 솔로남들에게 튤립에 대한 이야기를 하는 게 아니라, “28기 영수 님이 진짜 괜찮은 사람이더라”고 28기 영수 얘기만 늘어놓는다. 과연 22기 영수가 28기 영수에게 홀딱 반해버린 이유가 무엇인지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr