사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

‘신상출시 편스토랑’ 장민호가 포항 구룡포 과메기 덕장에서도 인기를 자랑한다.오는 9일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 주방의 신사 장민호가 2026년 병오년 새해를 맞이해 절친한 트로트 가수 김양, 김용필과 함께 대한민국 1등 해양 관광도시이자 대표 미식 도시, 과메기의 고장인 포항을 찾는다.이날 장민호, 김양, 김용필은 포항의 새로운 핫플레이스인 ‘포항 스페이스워크’에서 여행을 시작, 이곳에서 아름다운 바다 풍경을 감상했다. 이어 포항 하면 절대 빼놓을 수 없는 ‘구룡포 과메기’를 맛보기 위해 구룡포에 위치하고 있는 한 과메기 덕장을 찾았다. ‘구룡포 과메기’는 동해안 해풍을 고스란히 맞아 고소한 기름기가 좔좔 흐르는, 그야말로 맛도 영양도 최고인 먹거리로 꼽힌다.과메기 덕장을 찾은 장민호, 김양, 김용필은 때깔부터 다른 명품 구룡포 과메기의 자태와 과메기 덕장 식구들의 뜨거운 환영에 깜짝 놀랐다고. 전국 각지 어디서든 폭발적인 장민호의 인기를 또 한 번 실감한 것. 과메기 덕장의 사모님이 장민호를 마주하자마자 “너무너무 좋아해요”라며 장민호에게 돌진해 웃음을 줬으며, 과메기 덕장 식구들 모두 과메기 건조를 돕겠다고 나선 장민호의 움직임 하나하나에 열광하며 “너무 잘생겼어요”, “잘생긴 만큼 일도 잘하시는 것 같아요” 등 극찬을 쏟아냈다.남다른 인기에 이어 장민호의 텐션을 끌어올린 것은 포항 구룡포 과메기의 놀라운 맛이었다. “과메기가 이렇게 맛있는 건 줄 몰랐다”, “비린내가 하나도 안 난다”며 고소한 과메기의 맛에 반한 장민호. 이어 과메기를 처음 즐기는 사람들도 단번에 좋아할 특별한 먹팁을 전수받기도. 바로 우리가 알고 있는 알배추 쌈에 회심의 식재료인 성게알과 산삼 배양근까지 추가해서 먹는 초호화 과메기 쌈이었다. 성게알 과메기쌈을 맛본 장민호는 박수를 치며 감탄했다고.결국 구룡포 과메기 맛에 반한 트로트 3인방은 순삭 먹방에 이어, 흥 폭발 즉석 무대까지 선보였다. 이에 현장 반응도 뜨거웠다는 후문. 떼창을 유발한 트로트 3인방의 노래, 트로트 3인방이 홀딱 반한 구룡포 과메기의 맛, 장민호가 선보이는 아주 특별한 과메기 호마카세까지 모두 만날 수 있는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 오는 9일 저녁 8시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr