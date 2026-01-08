갤럭시 코퍼레이션

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 데뷔 이래 처음으로 단독 팬미팅을 개최한다.G-DRAGON은 오늘(8일) 공식 팬 커뮤니티 및 공식 팬 SNS를 통해 팬미팅을 예고하는 티저 포스터를 게재했다. 흐릿한 장면에서 점차 선명해지는 3종 포스터가 타임별로 게재되며 팬미팅을 향한 기대감을 끌어올렸다. 공개된 포스터에 따르면 G-DRAGON은 내달 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘2026 G-DRAGON FAM MEETING’을 열고 팬들과 직접 만난다.모노톤으로 연출된 이번 팬미팅 티저 포스터에는 화려한 무대 위의 G-DRAGON이 아닌, 팬들과 보다 가까이 호흡하고자 하는 그의 진정성이 담겼다. 여기에 흑백의 절제된 화면 속에서 유일하게 노란빛으로 빛나는 다이아몬드 귀걸이가 포착돼, 팬미팅 콘셉트에 대한 궁금증을 자극한다.이번 팬미팅은 총 12개국 17개 도시, 39회 공연으로 누적 약 82만 5천 명의 관객을 동원하며 성황리에 마무리된 ‘G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]’ 이후 채 한 달도 되지 않아 전해진 초고속 소식이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 전 세계 팬들을 열광시킨 대규모 투어 직후에도 가장 먼저 팬들과의 만남을 선택한 그의 행보는 남다른 팬사랑을 다시 한번 느끼게 한다. 무엇보다 월드투어 무대와는 또 다른, 아티스트 권지용으로서의 진솔한 이야기를 만날 수 있는 시간이 될 것으로 기대가 고조된다.팬미팅 티켓 예매 일정 및 자세한 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.더불어 이번 팬미팅을 시작으로 BIGBANG 데뷔 20주년을 맞이하는 2026년 한 해 동안 더욱 폭넓은 활동을 이어갈 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr