앳하트 아린, 비주얼이 다했다 [TV10] 입력 2026.01.08 12:56 수정 2026.01.08 12:56

그룹 앳하트 아린이 8일 오전 서울 송파구 한림연예예술고등학교에서 진행된 제 15회 졸업식에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr