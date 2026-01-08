TV텐 바로가기
그룹 이즈나 유사랑이 8일 오전 서울 송파구 한림연예예술고등학교에서 진행된 제 15회 졸업식에 참석했다.
이즈나 유사랑, 미모꽃 피었다 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지