[공식] 오은영 예능, 결국 재정비 나섰다…시청률 1%대 찍더니 "편성시간 변경" ('금쪽같은')

오은영/ 사진=텐아시아 DB

‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’가 오는 9일부터 방송 시간을 기존보다 50분 늦춘 오후 9시로 변경한다. 해당 프로그램은 6주째 시청률 1%대를 기록 중이다.이날 오후 9시 방송되는 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘엄마 S.O.S! 예비 중1 딸이 자해를 시도해요’의 이야기가 공개된다.이날 스튜디오에는 예비 중1 딸과 중2 아들을 홀로 키우고 있는 싱글맘이 출연한다. 연년생 남매란 말에 정형돈은 “보통 연년생 남매면 남자 쪽이 금쪽이인 경우가 많다”며 자신 있게 예측했지만, 엄마는 “금쪽이는 예비 중1 딸”이라며 반전 고백을 해 모두를 놀라게 만든다. 특히 이번 사연은 엄마가 아닌 ‘금쪽이’가 직접 출연을 신청한 사례로, 스튜디오의 궁금증을 더욱 증폭시킨다. 3개월 전부터 갑작스럽게 스스로를 해치는 행동을 보인 금쪽. 이를 지켜보던 엄마는 결국 눈물을 흘리며 오 박사님께 살려달라고 도움을 요청했다고.관찰된 영상에서는 학교에서 하루를 보내는 금쪽이의 모습이 보인다. 친구들에게 먼저 다가가지 못한 채 홀로 주변을 맴도는 금쪽이는 교실 안에서도 쉽게 적응하지 못해 안타까움을 자아낸다. 수업 시간 내내 선생님을 힐끔거리며 시선을 의식하던 금쪽이. 이내, 선생님과 눈이 마주치자 웃으며 자기 몸에 상처를 내는 행동을 보인다. 이를 알아차린 선생님이 다가와 관심을 보이자, 만족한 듯 미소를 지으며 뿌듯해하는 모습을 보여 스튜디오는 충격을 금치 못한다. 관심을 얻기 위해 자해 행동까지 보인 충격적인 장면에, 오 박사는 금쪽이의 행동이 ‘이것’과 깊은 관련이 있다고 분석해 궁금증을 더한다.이어진 영상에서는 온라인에서 또 다른 관계를 형성하고 있는 금쪽이의 모습이 공개된다. 금쪽이는 수많은 오픈 채팅방에 참여하고 있으며, 그 수만 10개가 넘는 것으로 확인돼 큰 충격을 안긴다. 특히 일부 채팅방에서는 서로의 상처 사진을 공유하며 위험한 관계를 이어가고 있는 정황까지 포착돼 우려를 더한다.이후 모르는 성인 남성과 연락을 주고받고 있다는 사실을 알게 된 엄마가 이를 제지하자, 금쪽이는 욕설을 내뱉으며 자해 행동을 보이는 등 극단적인 반응을 보인다. 이토록 금쪽이가 온라인 친구한테 집착하는 이유는 무엇일지 의문을 자아낸다.연락이 두절된 채 밤이 되도록 혼자 오락실에 있던 금쪽이를 데리고 귀가하는 엄마. 이에 금쪽이는 짜증 섞인 말투로 “나를 버리는 게 어때?”라며 극단적인 언행으로 감정을 표출하고 만다. 엄마의 걱정을 아는지 모르는지, 금쪽이는 오히려 자신의 상처를 더 헤치고, 심지어는 엄마를 향해 조롱 섞인 말까지 던진다. 좀처럼 좁혀지지 않는 모녀의 갈등 속에서, 두 사람이 관계 회복의 실마리를 찾을 수 있을지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr