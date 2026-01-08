/ 사진제공=ABM컴퍼니

지난해 최고 KBS 연기대상을 거머 쥔 엄지원이 2026년 새해를 맞아 자신의 새 프로필을 공개 했다. 앞서 함께 공동 대상을 수상한 안재욱은 지난 2003년과 2019년 두 차례의 음주 운전으로 적발돼 수상 후 논란이 불거졌다.이번에 공개 된 사진은 2026년 새 프로필로 엄지원만의 청순하고 절제된 우아함을 고스란희 담아냈다. 이번 프로필은 ‘수상 이후의 변화’보다는 ‘지금 이 순간의 엄지원’에 포커스를 맞췄다. 군더더기 없는 블랙 톤 스타일링과 자연스러운 포즈는 인물 자체의 결을 살리며 오랜 시간 쌓아온 연기내공과 현재의 자신감을 보여준다.엄지원은 그간 드라마와 영화, 장르를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 자신만의 필모그래피를 구축해왔다. 대상 수상은 최고점이 아니라 앞으로 뚝심 있게 나아가고자 하는 엄지원의 연기 궤적에 감사한 선물과 같았다고.엄지원의 소속사는 “작년 많은 사랑을 받은 만큼 2026년 올해도 현재 촬영 중인 티빙 시리즈 ‘대리수능’에 이어서드라마와 영화 등 쉬지 않고 작품을 해 나갈 예정이다. 또한 지난해 <비서진>과 같이 엄지원의 친근하고 밝은 모습을 보여줄 수 있는 예능 프로그램도 도전해 볼 생각이다.”고 새해 포부를 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr