/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=tvN ‘차가네’

배우 차승원과 추성훈이 의견 충돌을 맞는다.'차가네(연출 양정우 이정원 이지숙 전혜림)'는 새로운 매운맛 소스 개발로 인생 한 방을 노리는 갱스타 패밀리 '차가네'의 리얼 매운맛 시트콤으로, 차승원, 추성훈, 토미, 딘딘, 대니구가 아시아 방방곡곡으로 새롭고 다양한 매운맛을 찾으러 떠나는 여정을 펼쳐낼 예정이다.‘차가네’ 1회에서는 매운맛 소스로 세상을 접수하겠다는 야심 하나로 뭉친 갱스타 패밀리의 서막이 그려진다. 보스 차승원, 행동대장 추성훈, 그리고 신원미상의 조직원 토미는 리얼 갱스타 시트콤이라는 장르 아래, 미식과 향신료의 천국인 태국 방콕으로 첫 해외 출장을 떠나며 예상치 못한 웃음을 선사할 예정이다.특히 추성훈은 방콕에 발을 내딛자마자 "태국의 센 놈을 찾으러 왔다"라며 행동대장다운 추진력을 보여 어떤 사연일지 궁금증을 자아낸다. 센 놈과 함께하는 화끈한 출정식은 물론, 진짜 방콕의 밤을 느낄 수 있는 초대형 야시장 습격까지, 매운맛 한 탕을 향한 차가네의 쉴 틈 없는 행보가 이어지며 첫 방송부터 기대감을 끌어올린다.하지만 그 여정이 순탄치만은 않을 전망이다. 보스 차승원과 둘째 추성훈의 입맛과 취향이 충돌하며 시작부터 내부 갈등을 예고하는 것. 한국적인 맛을 접목하려는 차승원과 달리, 추성훈은 MZ 세대를 겨냥한 글로벌한 맛을 추구한다고. 급기야 추성훈은 "형과 방향성이 아예 다르다"라며 의문의 인물과 비밀 접선을 시도해 궁금증을 더한다.그런가 하면 차승원은 '차가네'를 통해 한식에 태국의 맛을 더한 색다른 시도를 선보일 예정으로 기대를 모은다. 그동안 방송을 통해 독보적인 ‘빨간 맛’의 연대기를 써 내려갔던 차승원. 이번에는 어떤 새로운 킥을 더해 특제 매운 양념 개발에 성공할지 관심이 쏠린다.매콤한 보스와 조직원들의 케미 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 차승원과 추성훈은 16년지기로 남다른 친분을 자랑하지만, 정작 카카오톡 대화 한 번 주고 받지 않은 사연이 공개되며 웃음을 자아낸다. 여기에 호락호락하지 않은 막내 토미까지 합류해 현실과 조직을 넘나드는 유쾌살벌한 재미를 더한다. "꿈은 창대하지만 끝은 미미할 것"이라는 차가네 패밀리가 첫 출장에서 새로운 매운맛 발굴에 성공할 수 있을지 본 방송을 향한 호기심을 높이고 있다.tvN ‘차가네’는 오늘(8일, 목) 저녁 8시 40분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr