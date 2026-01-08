[공식] 김태호 PD, '흑백요리사2' 인기 편승한다…결승 진출 최강록과 '식덕후' 예능 론칭

사진제공=TEO

김대호 PD 제작사 TEO(테오)가 최강록 셰프와 함께하는 신규 웹 예능 '식덕후'를 론칭한다.오는 12일 오후 6시 TEO 유튜브를 통해 첫 공개되는 '식덕후'는 최강록이 일본의 식재료를 찾아 '덕후'처럼 파고드는 찐한 맛덕질 탐방기다. 최강록 특유의 엉뚱하고 '덕후스러운' 시선으로 다양한 식재료들을 향한 여정을 펼친다.최강록 셰프는 만화책 '미스터 초밥왕'을 계기로 요리에 입문한 뒤 '마스터셰프코리아2'에서 우승하며 한 편의 드라마 같은 예측불허의 인생 서서로 주목받고 있다. 내성적인 성격에도 솔직하고 독특한 화법으로 '나야, 들기름' 등 수많은 밈을 만들어냈을 뿐만 아니라, '흑백요리사' 시즌1 출연에 이어 시즌2에서는 히든 백수저로 파이널리스트 TOP2에 오르며 또 한 번 존재감을 입증했다.'식덕후'는 대한민국에서 가장 핫한 셰프 중 한 명으로 떠오른 최강록이 '흑백요리사2' 이후 처음 선보이는 콘텐츠라는 점에서도 관심을 사로잡는다. 스시에 빠져 일본 유학까지 다녀올 정도로 일본 식문화에 남다른 조예를 지닌 최강록 셰프는 '식덕후'를 통해 제대로 된 맛덕질의 진수를 선보일 것으로 기대된다.8일 공개된 티저 영상에는 "셰프님은 오타쿠이신가요?"라는 질문에 답하는 최강록 셰프의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 최강록 셰프는 즉각 "아니죠”"라며 부인했지만, "애니메이션은 하나 꽂히면 주루루룩 연결해서 보는 걸 좋아한다. '배가본드'를 다시 회상하면서 보고 있다"며 남다른 '덕후' 기질을 드러냈다.이어 '슬램덩크', '귀멸의 칼날' 등 최애 캐릭터 이야기를 꺼내는가 하면, "요즘 조깅을 하는데 '진격의 거인'에서 킹받게 뛰는 장면을 연습하고 있다"며 직접 팔 동작 시범까지 선보여 웃음을 자아냈다.티저 말미에는 "셰프님은 오타쿠가 아니다?"라는 질문이 다시 등장했고, 최강록은 "저는 그냥.."이라며 말끝을 흐려 궁금증을 남겼다. 짧은 영상만으로도 누구보다 깊이 있는 ‘덕후’의 면모를 보여준 최강록 셰프가 ‘식덕후’에서는 어떻게 ‘맛덕질’의 끝판왕을 펼쳐낼지 관심을 더한다.티저와 함께 공개된 포스터 역시 본 방송에 대한 호기심을 키운다. 포스터에는 맛덕질을 위해 일본 거리를 탐방하는 최강록 셰프의 모습이 재치 있게 담겼다. 평소 스스로를 '욕망의 조림 인간'이라고 부를 정도로 집요한 면모를 보여줬던 최강록 셰프가 이번에는 아예 ‘생선 인간’으로 변신한 점도 눈길을 끈다. 만화처럼 독특한 포스터 분위기와 함께, “이 맛에 덕질합니다”라는 문구는 ‘식덕후’만의 정체성을 보여주며 기대감을 한층 끌어올린다.'식덕후'는 총 6회로 제작될 예정이다. 오는 12일 오후 6시 첫 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr