사진=E채널

'용감한 형사들4'에서 의문의 사건들을 둘러싼 집요한 수사기가 공개된다. 앞서 이 프로그램에서 고정 출연했던 이이경은 지난해 사생활 구설에 휘말란 뒤 잠정 하차했다.9일 방송되는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들4'(연출 이지선) 66회는 신준우 형사와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 직접 해결한 수사 일지를 공개한다. 이와 함께 배우 서범준과 가수 한해가 게스트로 출연한다.이날 소개되는 첫 번째 사건은 실종 신고가 접수되며 시작된다. 신고자는 주민센터에서 걸려 온 의문의 전화 한 통을 받았다고 밝혔다. 며칠 전, 한 남성이 동생 명의로 신분증을 재발급을 요청했는데, 행동이 본인과는 달라 보여 가족에게 확인을 요청했다는 내용이었다.5일 전 친척 결혼식에서 만나기로 약속했던 동생이 나타나지 않았고, 주민센터 직원으로부터 전화까지 받게 되자 가족들은 경찰에 실종 신고를 접수했다. 이후 실종팀이 주민센터를 찾아 해당 직원을 만나며 수사가 시작됐고, 곧 강력팀으로 수사 요청까지 들어오게 된다.동생의 행적을 추적하던 과정에서 비슷한 연령대의 남녀와 20대 초반으로 보이는 또 다른 남성이 수상하게 포착되며 의문이 증폭된다. 이들은 동생의 행방과 어떤 관련이 있는 것인지, 사라진 동생은 어디로 간 것인지 사건의 전말이 공개된다.두 번째 사건은 시골 마을 농수로에서 중년 남성이 피투성이 상태로 발견되며 시작된다. 피해자는 50대 택시 기사로, 차량 와이퍼는 비스듬히 세워진 채 멈춰 있었고 룸미러는 파손돼 있었다. 차량 천장과 햇빛 가리개를 포함한 내부 곳곳에는 갑작스러운 공격으로 몸싸움이 벌어졌던 흔적들이 고스란히 남아 있었다.피해자의 앞 목과 뒷목, 등과 가슴 등에서 50곳이 넘는 상처가 확인됐으며, 방어흔도 발견됐다. 이에 형사들은 범인이 피해자와 몸싸움을 벌이며 무차별적으로 흉기를 휘둘렀을 가능성이 높다고 추정했다. 사건 당일 운행 기록을 추적한 결과, 마지막 손님의 행방은 묘연한 상태였다. 그날 새벽, 농수로에서는 무슨 일이 있었던 것일까. 두 사건의 전말은 '용감한 형사들4'를 통해 공개된다.'용감한 형사들4'는 매주 금요일 밤 9시 50분에 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr