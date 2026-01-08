/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC '극한84'

웹툰작가 겸 방송인 극한84가 솔직한 심경을 밝혔다.MBC 예능 프로그램 '극한84'가 북극을 배경으로 한 최종 여정의 분위기를 담은 공식 포스터를 공개했다.공개된 포스터에는 얼어붙은 대지와 빙하를 배경으로 선 기안84, 권화운, 강남의 모습이 담겨 있다. 혹독한 자연 앞에 선 세 사람의 각기 다른 표정과 자세는 이번 시즌 대미를 장식할 ‘최후의 극한’을 예고하며 강렬한 인상을 남긴다. 두꺼운 방한복 차림의 크루들은 거친 환경 속에서도 서로를 의지하는 모습으로, 마지막 마라톤을 앞둔 긴장감과 결연한 각오를 동시에 전한다.이번 북극 마라톤은 아프리카 남아공 BIG5 마라톤, 프랑스 메독 마라톤을 거쳐 도달한 ‘극한84’의 최종 여정이다. 사람의 발길이 거의 닿지 않는 혹한의 땅, 끝없이 이어지는 설원과 강풍 속에서 극한 크루는 상상조차 쉽지 않은 42.195km에 도전한다. 그동안 단 한 명의 중도 포기자 없이 완주를 이어온 극한 크루는, 인간의 발길조차 드문 혹한의 땅에서 또 한 번 한계를 시험하게 된다.기안84는 북극 마라톤을 앞두고 “북극을 뛴다는 건 말이 안 되는 일”이라며 “이걸 잘 해낼 수 있을지 걱정이 된다”고 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 “북극 빙하를 언제 뛰어보겠나”라며 설렘과 두려움이 뒤섞인 복잡한 감정을 드러냈다. 에이스 권화운 역시 “앞으로 인생에서 이런 풀코스 마라톤은 없을 것 같다. 너무 무섭다”고 말해 이번 도전이 지닌 무게감을 더했다.여기에 극한 크루에 합류한 강남도 눈길을 끈다. 기안84를 계기로 러닝에 입문한 강남은 이번 북극 편을 통해 극지 마라톤이라는 가장 높은 벽 앞에 서게 됐다. 기안84, 권화운, 강남은 북극 마라톤을 앞두고 극한의 추위와 지형에 대비한 훈련을 함께 소화하며 마지막 준비에 매진해 왔다.북극 마라톤에서 권화운은 1등을 목표로 레이스에 나서며, 기안84와 강남은 제한 시간 내 완주를 목표로 각자의 싸움을 이어갈 예정이다. 기록과 완주, 서로 다른 목표를 품은 세 사람의 레이스는 마지막 여정의 긴장감을 더욱 고조시킨다.제작진은 “이번 포스터는 북극이라는 공간이 가진 압도적인 스케일과, 그 안에서 함께 버티는 크루들의 관계를 동시에 담아내고자 했다”며 “마지막 마라톤에서 이들이 어떤 감정과 결말을 맞이하게 될지 지켜봐 달라”고 전했다.MBC '극한84'는 매주 일요일 밤 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr