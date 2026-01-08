사진=텐아시아DB

배우 김영옥이 지난해 11월 별세한 故이순재를 떠올렸다.8일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 김영옥과 하희라가 출연한다.이날 김영옥은 드라마에서 아들로 호흡을 맞췄던 故이순재를 회상한다. 30대 시절부터 할머니 역을 많이 맡았던 김영옥은 자신보다 3살 더 많은 故이순재와 모자지간으로 출연했다고 고백해 모두를 놀라게 한다고.이어 故이순재를 추억하며 연기에 인생을 걸었던 그의 연기 열정을 극찬한다. 김영옥은 "(故이순재는) 연기에 모든 것을 건 사람이다. 돌아가시기 전 '하고 싶은 것은 없냐' 여쭤봤더니 '연기만 하면 된다'고 하셨다"라며 故이순재와의 추억을 떠올려 옥탑방 MC들마저 뭉클하게 했다는 후문이다.하희라는 남편 최수종을 빼닮은 자녀들의 에피소드를 공개한다. 이벤트에 진심인 최수종의 DNA를 두 자녀가 그대로 이어받아 하희라에게 꾸준히 이벤트를 해준다고. 하희라는 이날 방송을 통해 "아이들은 아빠에게 1번이 엄마인 것을 안다"라며 최수종을 따라 자신을 챙겨주는 두 아이를 향해 고마운 마음을 전한다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr