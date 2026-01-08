사진=텐아시아DB

배우 하희라가 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 아들, 딸의 근황을 전한다.8일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 김영옥과 하희라가 출연한다. 앞서 하희라는 1993년 배우 최수종과 결혼했다.이날 하희라는 국민 사랑꾼 최수종을 빼닮아 '수종화' 된 자녀들의 에피소드를 공개한다. 이벤트에 진심인 최수종의 DNA를 두 자녀가 그대로 이어받아 하희라에게 꾸준히 이벤트를 해준다고 밝힌 것.하희라는 '아이들은 아빠에게 1번이 엄마인 것을 안다'라며 최수종을 따라 자신을 챙겨주는 두 아이를 향해 고마운 마음을 전한다. 이어 최근 생일을 맞이한 하희라는 두 자녀의 생일 축하 이벤트와 손편지에 큰 감동을 받았다고 고백한다.이에 옥탑방 MC들은 '현실에 없는 얘기 아니야?'라며 놀라워했다는 후문이다. 과연 하희라를 울컥하게 만든 생일 이벤트는 무엇이었을지 본 방송을 통해 확인할 수 있다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr