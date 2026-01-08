김지민과 결혼한 개그맨 김준호가 '니돈내산 독박투어4'에서 임우일에게 원성을 터뜨린다.
오는 10일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 32회에서는 말레이시아 쿠알라룸푸르로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 여행 친구 임우일과 함 현지 야시장을 섭렵하는 하루가 펼쳐진다.
이날 독박즈는 중국계 음식들과 싱싱한 해산물로 유명한 관광 명소인 잘란 알로 야시장에서 먹거리 투어에 나선다. 그러던 중 김준호는 두리안에 관심을 보이고, 장동민과 홍인규는 "무슨 오자마자 두리안이냐?", "냄새도 맡기 싫다"며 고개를 절레절레 흔든다. 반면 임우일은 두리안 시식을 하더니 "이거 되게 맛있는데? 한번 먹어 보라"고 권해 김준호를 뿌듯하게 만든다. 또 독박즈는 이색적인 음식들의 향연에 놀라 "와, 전 세계 음식이 다 모여 있네~"라며 감탄한다. 훈훈한 분위기도 잠시, 장동민은 갑자기 임우일의 뒤태를 보더니 "너 원시인 같다"고 말해 웃음을 자아낸다. 끈 원피스를 아슬아슬하게 입은 임우일의 파격 노출에 홍인규도 "만화 '미래소년 코난'의 캐릭터 포비랑 똑같다"고 비유해 모두를 폭소케 한다.
대환장 케미 속 독박즈는 드디어 한 식당에 도착한다. 이곳에서 맥주로 목을 축인 독박즈는 임우일에게 "여기 오려고 우리가 30분이나 걸은 거냐?"라고 집단 항의한다. 김준호도 "너 너무 한 거 아니야?"라며 원성을 쏟아낸다. 김대희는 '오늘 너 '통 교통비'여서 돈 아끼려고 걷자고 한 거지?"라고 의심한다. 임우일이 이에 어떤 해명을 내놓을지 관심이 쏠린다.
'니돈내산 독박투어4'는 10일 오후 9시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
