1986년생 박민영이 뉴욕에서 격정 뷰티 드라마 '내 남편을 속여줘'를 기획한다.tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'. 매 회차 새롭게 쏟아지는 마법 같은 메이크오버와 K-황금손, K-일머리를 자랑하는 '단장즈'의 케미로 호평을 얻고 있다. 특히 영상 누적 조회수 3억 3천만 뷰(CJ ENM 유튜브 멀티채널, 인스타그램, 틱톡, 네이버, 페이스북 합계/26.1.4 기준)에 육박하며 여전히 식지 않는 입소문을 더해가고 있다.오늘(8일) 방송되는 '퍼펙트 글로우' 10회에서는 뉴역 현지를 열광하게 했던 K-글로우숍 '단장'의 마지막 영업 이야기가 그려진다. 이 가운데 '단장'의 상담실장 박민영이 특별한 기획에 도전, 영업 마지막 날 '단장즈'와 손님들에게 서프라이즈한 재미를 안긴다.'단장'은 개업 이래 최초로 일란성 쌍둥이를 손님으로 맞이한다. 상담을 맡은 박민영은 이목구비 모두가 거푸집 수준인 언니 '사라'와 동생 '리아'의 외모에 "우와 두 분 진짜 쌍둥이네요!"라며 정신을 차리지 못해 웃음을 자아낸다. 이 가운데 박민영의 머릿속에 번뜩이는 아이디어가 떠오른다. 메이크 오버 이후 사라 남편과의 트리오 데이트가 예정되어 있다는 말에 "남편을 속여보는 거 어때요?"라며 메이크 오버 후 남편이 아내를 구별해낼 수 있을지 테스트해보자고 제안한 것. 이에 사라와 리아가 흥미를 폭발시키며, 박민영 기획의 격정 뷰티 드라마 '내 남편을 속여줘' 프로젝트가 크랭크인한다는 후문이다.레오제이는 언니 사라를, 포니는 동생 리아의 메이크업을 담당한다. 뜻밖에 '같은 얼굴 다른 메이크업'을 진행하게 된 레오제이와 포니는 서로를 의식하고, 이에 차홍은 "이거 대결 구도가 된 것 같은데? 경쟁구도 된 거 아냐?"라며 두 메이크업 아티스트를 링 위에 올린다는 전언이다. 이에 대결을 앞둔 포니는 "아 벌써 재밌다! 벌써 맛있다!"라고 외치며 설렘을 감추지 못한다고.과연 레오제이와 포니의 '같은 얼굴 다른 메이크업'은 어떤 모습일지, 박민영 기획의 격정 뷰티 드라마 '내 남편을 속여줘'는 어떤 끝을 맺을지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr