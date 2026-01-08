사진=시은 SNS

그룹 스테이씨 멤버 시은이 여동과 함께 새해를 맞았다.시은은 지난 7일 자신의 인스타그램에 "2026♥️💋❣️"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 시은이 여동생과 함께 스키장을 찾은 모습. 특히 여동생 또한 출중한 미모를 자랑하고 있어 눈길을 끌었다.시은의 여동생은 시은과 같은 고등학교인 고양예고 연기과 수석입학 출신이다. 2023학년도 한국예술종합학교 연극원 연기과에 최종 합격했으며, 뮤지컬 배우를 꿈꾸고 있는 것으로 알려졌다.한편 시은은 가수 박남정의 딸로도 잘 알려져 있다. 시은은 2014년 데뷔해 배우로 활동하다 2020년 스테이씨 메인보컬로 가수 전향에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr