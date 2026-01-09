[공식] '이규한과 결별' 유정, 男가수와 기쁜 소식 알렸다…상대는 딘딘, EBS 특별 MC 호흡

사진=텐아시아DB

35세 동갑내기 딘딘, 유정이 특별 MC 출연 소식을 알렸다. 유정은 2024년 이규한과 1년여 간의 공개 열애에 마침표를 찍었다.오는 11일 방송되는 EBS, 조달청 공동 제작 '특집 – 혁신제품 세계를 열다'는 K-팝, K-푸드에 이어 전 세계로 뻗어 나가는 K-혁신기술의 현장을 직접 찾아가, 공공 조달이 혁신기술을 보유한 중소기업의 성장과 글로벌 진출을 어떻게 뒷받침하고 있는지를 생생하게 조명한다.프로그램에는 래퍼 겸 방송인 ‘딘딘’과 꼬북좌로 큰 인기를 얻는 걸그룹 출신 ‘남유정’이 특별 MC로 출연한다. 두 사람은 조달청 신성장조달총괄과 박한도 과장과 함께 혁신 기업들을 살펴보며, 제도의 취지와 성과를 시청자 눈높이에 맞춰 풀어낼 예정이다.첫 번째로 소개되는 혁신기업은 발광 시트 원천 기술을 기반으로 초슬림 조명식 도로 표지판을 개발해, 전 세계 도로 표지판의 패러다임을 바꾸고 있는 기업이다. 이 기업은 교통 안전 분야에서 기술력을 인정받아 현재 유럽과 아시아 여러 국가를 대상으로 기술 수출과 합작법인 설립을 추진 중이다.이어 두 번째로 찾아간 곳은 산업 현장의 핵심 설비를 지키는 오일 컨디셔닝 혁신기술을 보유한 기업이다. 세계 최초의 이중 고진공·전기 필터 방식 원천기술을 통해 산업용 윤활유를 정밀하게 관리하는 이 기술은, K-방산에서도 쓰이고 있으며, 국내를 넘어 북미와 유럽을 포함한 30여 개국 수출되고 있다.프로그램은 이들 기업이 조달청의 ‘혁신제품’으로 지정된 이후 공공 조달 시장에서 초기 판로를 확보하고, 이를 발판 삼아 해외 시장으로 진출하기까지의 과정을 집중적으로 담아낸다. 이를 통해 혁신 조달이 단순한 공공 구매 제도를 넘어, 뛰어난 기술을 가진 중소기업이 시장에 안착하고 지속적으로 성장해 글로벌 무대로 도약할 수 있도록 돕는 마중물 역할을 하고 있음을 보여준다.딘딘은 “우리나라에 이렇게 세계를 놀라게 하는 혁신기술을 가진 기업들이 숨어 있다는 사실이 정말 뿌듯했다”고 소감을 밝혔다. 남유정은 “혁신기업을 실질적으로 지원하는 제도가 있다는 점에서 든든함을 느꼈다”고 전했다. 박한도 과장은 “더 많은 혁신기업들이 세계 무대로 나아갈 수 있도록 현장에서 책임감을 갖고 지원하겠다”고 말했다.'특집 – 혁신제품 세계를 열다'는 오는 1월 11일 오후 3시 25분 EBS에서 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr