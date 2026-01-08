[종합] 장영란, '눈 성형만 4번'에 자녀들도 "징그럽다"…일침 당하고 충격('A급장영란')

사진=텐아시아DB

방송인 장영란이 자녀들에게 더이상의 성형의 안 된다고 만류 당했다.지난 7일 장영란 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '연예인 장영란의 '자식'으로 살 때 가장 어려운 점은? (충격)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.장영란은 딸 지우, 아들 준우와 '연예인 장영란'이 인터뷰하는 콘셉트의 콘텐츠를 선보였다.장영란은 "가만히 보니까 장영란 씨랑 닮은 점이 좀 없는 것 같다. 장영란 씨가 고쳐서 그런 건지 누구를 닮은 거 같냐"고 물었다. 딸 지우는 "저는 엄마 단발머리 했을 때 닮았다"고 답했다. 눈 성형만 4번 한 장영란이 "엄마 쌍수 안 하셨을 때 말이냐"고 했다.아들 준우는 "저는 그냥 엄마 눈인 줄 알았는데 엄마가 쌍수를 해서 충격 먹었다"고 고백했다. 장영란은 "나중에 여자친구 생기면 자연미인이 좋냐, 쌍수한 여자가 좋냐"고 물었다. 준우는 "자연미인"이라고 답해 장영란을 놀라게 했다.장영란은 여러 눈 사진을 나열하고 아이들에게 엄마의 진짜 눈을 찾는 퀴즈를 냈다. 지우와 준우는 정답을 찾지 못한 반면, 남편 한창은 아내의 과거 눈을 찾아냈다. 다만 지우는 거상 이후 엄마 눈이 아닌 유튜브 초기 엄마 눈을 맞히면서 "나는 반은 맞았다"고 했다.장영란은 성형 전후 사진을 보며 "많이 예뻐지신 거 같다"고 자평했다. 장영란은 아이들에게 "성형한 엄마가 무서웠냐"고 물었다. 지우는 "징그러웠다. 계속 성형하다가는 눈썹이랑 눈이 붙을 것 같다"는 돌직구 답변으로 장영란을 당황케 했다.장영란은 "앞으로는 엄마가 얼굴에 손 안 댔으면 좋겠냐"고 질문했다. 아이들은 입을 모아 "네"라고 답했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr