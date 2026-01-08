이미지 크게보기 사진 = SBS플러스·ENA '나는 솔로'

'나는 솔로' 29기 커플의 혼인신고 사실이 밝혀져 MC들은 충격을 감추지 못했다.7일 방송된 SBS플러스·ENA '나는 솔로' 말미에는 29기 커플의 힌트 사진이 공개됐다.이날 방송에서 제작진은 혼인신고 힌트 사진을 한 장 공개했고, 사진에는 얼굴은 가려진 채 태극기 스티커가 붙어져 있는 물건이 담겨 있었다. 특히 사진 뒷 배경에 '00에서 혼인신고 완료했어요'라는 간판이 보여 호기심을 자극했다.3MC는 동시에 "혼인신고?!"라며 놀라워했고, 송해나는 "결혼도 안 했는데 혼인 신고를 한 거냐"고 말했다. 이어 데프콘은 "연상녀가 혼자 구청을 방문해 신고를 마쳤다고 한다. 스포가 될까 봐 (혼자 간 거다)"고 덧붙여 혼인신고가 사실임을 알렸다.태권도 일러스트를 보고 데프콘은 "상처 커플 아니냐"고 의심했고, 송해나는 "정숙일 수도 있을 것 같다"고 추측했다. 이에 데프콘은 "그럼 영철이랑?"고 말해 기대감을 불러일으켰다.그런 가운데 영철과 영숙, 옥순과 상철은 슈퍼 데이트를 하며 서로에 대한 마음을 확인했다. 옥순은 상철과 하트 포즈를 하며 사진을 찍었고, 영숙은 영철의 유머에 빵빵 터지며 유쾌한 데이트를 해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr