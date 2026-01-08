사진 = '덱스101' 유튜브 채널 캡처

동갑내기 세 친구의 환상적인 시너지가 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.방송인 덱스가 운영하는 유튜브 채널 '덱스101'에서는 '올 해는 자주 보자 제발'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 방송인 덱스와 미미미누, 그리고 '흑백요리사1'에 나왔던 '나폴리 맛피아' 권성준 셰프의 솔직담백한 신년회 현장이 베일을 벗었다.가장 먼저 화제를 모은 대목은 권성준 셰프의 '흑백요리사' 시즌2 불참 이유였다. 시즌1의 우승자로서 당연히 출연할 것으로 기대를 모았던 권성준 셰프는 "왜 시즌2에 나가지 않았느냐"라는 제작진의 질문에 "안 불러서 못 나갔다"며 "불렀으면 나갔을 것"이라고 답하며 섭외가 없었던 의외의 상황을 쿨하게 인정해 웃음을 자아냈다.이번 신년회는 '95즈' 멤버들의 냉정한 패션 평가와 선물 교환식으로 이어졌다. 미미미누는 권성준 셰프를 '워스트 드레서'로 지목하며 "개인적인 체중 관리에 실패했다"며 "패션의 완성은 얼굴이다"라는 거침없는 돌직구를 날렸다. 이에 권성준 셰프는 "제일 비싼 옷을 입고 왔다"며 억울함을 토로했으나 미미미누가 준비한 '다이어트 일지용 스터디 플래너' 선물을 받고는 결국 쓴웃음을 지으며 수긍하는 모습을 보였다.권성준 셰프의 다이어트 공약 불이행 논란도 청문회 수준으로 다뤄졌다. 당초 77kg까지 감량하지 못할 경우 카페 재창업을 하겠다는 공약을 내걸었던 권성준 셰프는 "현재 81~82kg 수준이며 촬영 전날 '냉장고를 부탁해' 녹화 후 국밥을 두 그릇이나 먹어 얼굴이 부었다"고 실토했다. 특히 권성준 셰프는 "체중계 숫자는 의미가 없으며 스스로 77kg이라 생각하기로 했다"는 뻔뻔한 논리를 펼쳐 덱스와 미미미누를 폭소케 했다.'95즈'를 향한 권성준 셰프의 남다른 애착도 눈길을 끌었다. 덱스는 "권성준 셰프가 멤버 영입을 위해 유명한 95년생 지인에게 제안했다가 손절당했다는 소문이 있다"고 폭로했고 권성준 셰프는 "손절은 아니지만 현재 연락을 못 하고 있다"며 당황하는 기색을 감추지 못했다.한편 카페 창업에 대해 "과거의 아픔이 있으니 심사숙고해야 한다"고 조언하던 권성준 셰프는 덱스에게 "카페를 차리면 아르바이트를 하겠느냐"고 제안했고 덱스가 이를 흔쾌히 수락하며 '95즈'의 향후 공동 비즈니스에 대한 기대감을 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr