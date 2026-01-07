이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어떠신지?!?'

그룹 코요태 신지의 예비 남편 문원이 논란이 됐던 '상견례 영상'과 관련해 사과를 했다.신지의 예비 남편 문원은 "신지가 이렇게 유명한 줄 몰랐다"는 발언을 했고, 당시 전 국민적인 결혼 반대 여론이 일어 화제를 모은 바 있다.7일 신지의 채널 '어떠신지?!?'에는 "10년 동안 숨겨온 제주 맛집, 다 털렸습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 두 사람은 제주도에서 다정한 일상을 공개했다. 특히 신지는 "2025년은 다사다난했다. 내가 코요태 활동을 하면서 가장 팬들의 마음을 느끼는 한 해였다"고 운을 뗐고, 이어 "근데 아직도 저를 몰라요?"고 문원이 상견례 영상에서 했던 말을 되짚어 웃음을 안겼다.문원은 "앞으로는 언행에 조심하겠다. 제가 노력해야죠. 조금만 예쁘게 봐주시면 좋겠다"고 사과했다.두 사람은 상견례 영상과 관련한 상황을 정면 돌파하며, 솔직하고 유쾌한 태도로 팬들과 소통하는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 네티즌들은 "솔직함이 오히려 보기 좋다", "두 사람 꿀 뚝뚝 떨어진다" 등의 반응을 보였다.한편 신지와 문원은 올해 상반기 결혼 예정이다. 최근 유튜브를 통해 신혼집뿐만 아니라 결혼 준비 과정을 공개했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr