방송인 유재석이 아내 나경은에게 가장 듣고 싶은 말을 밝혔다.7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '호랑이 상담가' 이호선 교수가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 부부의 관계에 대해 이야기를 나누던 중 이호선은 "아내에게 가장 듣고 싶은 말이 있냐"고 물었다. 이에 유재석은 "'그냥 좀 쉬어', '오늘은 아무것도 하지 마', '도와주지 않아 도 돼', '쉬어'"며 현실 부부로서 공감할 수 있는 소소한 일상을 털어놨다.이어 이호선은 유재석에게 "아내는 어떤 말을 듣고 싶어 할 것 같냐"고 물었고, 유재석은 "비슷한 말을 듣고 싶지 않을까. '그냥 쉬어', '나가서 친구들이랑 놀아', '오늘 아무것도 하지 마'라는 걸 듣고 싶을 거 같다. 서로가 좀 듣고 싶지 않을까"고 솔직하게 답변했다.이호선은 "되게 중요한 게 부부가 나이와 관계없이 서로 파트너로 살아가지 않냐. 살다 보면 내가 듣고 싶은 말을 상대에게 하는 경우가 많지 그 사람이 듣고 싶어 하는 말을 해주는 경우는 잘 없다"며 "부부가 살아가면서 행복해질 수 있는 넘버원 아이템은 '예쁜 말'이다"고 얘기했다.또 유재석은 아내 나경은을 휴대폰에 '♥'로 저장했다고 밝히며 "사랑하는 마음을 담았고, 대외적으로 전화를 받을 때도 딱 맞다"고 웃었다.한편 유재석은 2008년 아나운서 출신 나경은과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr