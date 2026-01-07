사진제공=JTBC

'싱어게인4' TOP7 전원이 '아는 형님'을 찾는다. '아는 형님'에는 강호동, 서장훈, 민경훈, 이상민, 김희철, 이수근, 김영철 등이 출연하고 있다.JTBC '아는 형님'에는 지난 6일 종영한 JTBC '싱어게인4'에서 큰 활약을 펼친 TOP7의 주인공 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리, 김예찬이 '출연한다. '싱어게인4' TOP7과 함께하는 '아는 형님'은 오는 17일 방송된다.'한 번 더' 기회가 필요한 가수들이 대중 앞에 설 수 있도록 돕는 리부팅 오디션 프로그램 '싱어게인4'는 예심부터 파이널까지 약 10개월간의 대장정을 마쳤다. '싱어게인4'은 1회부터 13회까지 전회차 시청률 3%대를 기록하며 시즌 중 가장 낮은 성적을 보였다.이들은 종영 후 근황은 물론, 프로그램에 대한 다양한 비하인드 스토리를 전할 예정이다. 지난 6일 방송에서 최종 우승을 차지한 이오욱은 '아는 형님'을 통해 가장 생생한 우승 소감을 전할 예정이다. '아는 형님' 한정으로 공개될 TOP7 멤버들의 미니 콘서트에도 많은 기대감이 모인다.다시 모인 '싱어게인4' TOP7 멤버들의 다양한 에피소드와 귀 호강 무대는 오는 17일 오후 9시 방송되는 '아는 형님'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr