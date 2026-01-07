'현아와 결별' 던, 결국 입 열었다…혼자 산다더니 "직접 연락 받아" ('라스')

사진제공=MBC

던이 남다른 인테리어 감각으로 뉴스까지 진출한 사연을 푼다. 혼자 사는 라이프를 중심으로 한 일상 이야기와 함께 방송에서 최초로 공개하는 집에 대한 비밀까지 쿨하게 오픈한다. 던은 현아와 2016년부터 교제하다가 2022년 결별했다.7일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김동현, 광희, 던, 아모띠가 출연하는 ‘새해 복근 많이 받으세요!’ 특집으로 꾸며진다.던은 자신의 유튜브를 통해 공개한 혼자 사는 남자의 라이프와 집 인테리어 비하인드를 전한다. 감각적인 소품과 배치로 화제를 모았던 그는 이로 인해 무형문화재 손녀에게 직접 연락을 받았던 사연을 공개해 스튜디오를 놀라게 한다.던은 병약미 이미지가 만들어낸 뜻밖의 장점을 언급하며 상황에 따라 자유자재로 바뀌는 눈빛 컨트롤을 직접 선보인다. 이를 본 MC들은 예상 밖의 예능감에 웃음을 터뜨린다.최측근에게도 공개하지 않은 던의 집에 대한 비밀도 공개된다. 급기야 현장에서 예비 손님들에게 ‘방문 금지령’까지 내려 모두를 폭소케 한다김동현, 광희, 아모띠와 함께한 각종 대결에서도 던은 뒤지지 않는 피지컬과 순발력을 과시하며 존재감을 드러낸다. 페이커도 도전했던 ‘자’ 잡기 테스트에서는 의외의 실력으로 모두를 놀라게 한다. 스스로를 ‘병약 마초’라고 표현한 그는 예상치 못한 순간 반전 활약으로 예능 에이스 면모를 입증한다고 해 기대감을 높인다.반전 ‘싱글 라이프’부터 인테리어 감각, 반전 피지컬과 순발력까지 모두 공개하며 예능 에이스로 거듭난 던의 활약은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr