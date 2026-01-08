"6개월 내 실명" 송승환, 시각 장애 4급 판정 받았다…"치료 방법 없어" ('데이앤나잇')

사진제공=MBN

배우 송승환이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 시각 장애 4급 판정을 받은 뒤 겪은 시련과 극복 관련 심경을 담담하게 고백한다.오는 10일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 7회에서는 연극 ‘더 드레서’의 주역이자 무대 위 연기 장인 배우 송승환과 오만석이 출연한다.송승환은 총감독을 맡았던 평창 동계올림픽이 끝난 후 시각 장애 4급 판정을 받은 사실을 털어놔 충격을 안긴다. 평창 동계올림픽 이후 6개월 동안 급속도로 시력이 나빠진 것을 느낀 송승환은 여기저기 병원을 찾아다니고, 미국까지 가는 노력을 기울였지만 “6개월 이내 실명할 것 같다”, “치료 방법이 없다”라는 말을 들었다고 밝혀 안타까움을 자아낸다.그러나 송승환은 “시각 장애 4급 판정을 받고 딱 한 번 밤새 펑펑 울었다”며 털고 일어나 할 수 있는 최대한의 일을 찾으려고 했다고 토로해 이목을 집중시킨다. 현재 형체만 보일 뿐 하나도 안 보인다고 얘기한 송승환은 “눈이 나빠지면 좋은 것도 많아요. 못 볼 거 안 봐도 되고”라며 긍정적 사고를 내비쳐 감동을 일으킨다.제작진은 “시련에 맞선 이야기를 담담하게 꺼내준 송승환에게 무한한 감사를 드린다”라며 “무대와 삶에 있어서 매번 열정적인 태도를 보여준 송승환, 오만석의 속 깊은 토크를 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr