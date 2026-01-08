사진제공=JTBC

음란물 게재 논란으로 구설에 올랐던 배우 박성훈이 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 3살 연상 배우 한지민과 호흡을 맞춘다.다음 달 28일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마다. 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)'을 원작으로 한다.한지민(이의영 역), 박성훈(송태섭 역), 이기택(신지수 역), 정혜성(정현민 역), 김소혜(심새벽 역)가 의기투합해 '미혼남녀의 효율적 만남'을 이끌 예정인 가운데 다채로운 연기 호흡이 돋보인 대본 리딩 현장이 공개됐다. 이날 현장에는 이재훈 감독과 이이진 작가를 비롯해 출연 배우들이 한데 모여 작품의 첫 페이지를 열었다.먼저 한지민은 일에서는 탄탄대로를 달리지만 연애에서는 정체 구간을 좀처럼 벗어나지 못하는 이의영 캐릭터를 유쾌하게 풀어내며 리딩 현장의 분위기를 주도했다. 특히 연애 공백기를 끝내고 보다 적극적으로 사랑에 도전하겠다는 이의영의 당찬 결심을 특유의 밝은 매력으로 사랑스럽게 그려내며 현장을 화기애애하게 물들였다.이의영의 소개팅 상대인 송태섭 역의 박성훈과 신지수 역의 이기택도 남다른 존재감으로 시선을 사로잡았다. 박성훈은 부드러운 인상과 단단한 내면을 지닌 송태섭의 따뜻한 무드를 자신만의 결로 풀어냈다. 이기택은 자유분방한 연하남 신지수의 어디로 튈지 모르는 면면을 눈빛과 말투로 표현했다.'미혼남녀의 효율적 만남' 제작진은 "첫 리딩부터 배우들이 각자의 캐릭터에 많은 고민을 해 와 찰떡같은 호흡을 보여줬다"며 "'미혼남녀의 효율적 만남'은 유쾌하면서도 공감 가득한 스토리를 통해 현대인들의 연애 고민을 짚어낼 예정이다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 소감을 전했다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 2월 28일 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr