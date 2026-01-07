[사진 제공 = 로피시엘 싱가포르]

[사진 제공 = 로피시엘 싱가포르]

[사진 제공 = 로피시엘 싱가포르]

[사진 제공 = 로피시엘 싱가포르]

그룹 아이브(IVE) 리즈가 싱가포르 매거진 단독 커버를 장식했다.싱가포르 패션 매거진 로피시엘 싱가포르(L’OFFICIEL Singapore)는 7일 리즈와 하이 주얼리 브랜드 까르띠에(Cartier)가 함께한 화보를 공개했다.'비긴 투 원더(BEGIN TO WONDER)'를 콘셉트로 한 이번 화보는 유리 공장을 개조한 독특한 분위기 속 다채로운 질감으로 리즈의 빛나는 순간을 담고 있다.화보 속 리즈는 맑고 반짝이는 무드부터 강렬하고 성숙한 분위기까지 폭넓은 콘셉트를 자신만의 매력으로 완벽하게 소화헸다. 밝고 집중력 있는 에너지로 각 콘셉트에 깊이 몰입한 리즈의 모습에 현장 스태프들의 감탄이 끊이지 않았다는 후문이다.로피시엘 싱가포르 측은 "리즈는 투명함과 강인함이 공존하는 아티스트"라며 "이번 화보를 통해 리즈만의 다채로운 매력을 입체적으로 담아낼 수 있었다"라고 밝혔다.리즈의 다채로운 매력을 담아낸 더 많은 화보와 인터뷰는 로피시엘 싱가포르 2025년 12월과 2026년 1월 합본호와 공식 디지털 채널을 통해 확인할 수 있다.한편, 리즈가 속한 아이브는 지난해 발매한 곡들로 총 20개의 트로피를 들어 올리며 데뷔 이래 음악방송 통산 74관왕이라는 역대급 성과를 거뒀다. 더불어 데뷔 초 싱글부터 현재까지 발표한 음반을 모두 밀리언셀러 반열에 올리는 '7연속 밀리언셀러' 기록을 탄생시키며 대체불가한 존재감을 입증했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr