/ 사진 제공: tvN

‘언더커버 미쓰홍’이 비하인드 영상을 공개했다.오는 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 예정인 tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’(연출 박선호 / 극본 문현경 / 기획 스튜디오드래곤 / 제작 셀트리온엔터테인먼트, 스튜디오드래곤)은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 오피스 코미디 드라마다.오늘(7일) 공개된 촬영 비하인드 영상에는 ‘언더커버 미쓰홍’의 티저와 포스터 촬영 현장이 공개됐다. 박신혜(홍금보 역)를 필두로 고경표(신정우 역), 하윤경(고복희 역), 조한결(알벗 오 역)과 301호 룸메이트 최지수(강노라 역), 강채영(김미숙 역) 등 주조연 배우들이 총출동했다.칼 같은 일처리의 엘리트 여의도 증권감독관 홍금보부터 스무 살 말단사원 홍장미까지, 위장 잠입이라는 극 중 장치를 통해 두 캐릭터를 오가는 박신혜는 비주얼 전환을 통해 상반된 분위기를 표현해냈다. 단정한 정장으로 완성한 ‘커리어 우먼’ 홍금보의 비주얼부터 상큼발랄한 스타일링의 스무 살 홍장미 그 자체로 대변신을 보여준 박신혜는 “어느덧 방영이 가까워졌다. 많은 기대 부탁드린다”고 본방 사수를 독려했다. 극 중 신정우로 분한 고경표 역시 젊고 당당한 신임 사장의 이미지와 품위를 표현하기 위해 단정한 수트, 날렵하게 손질한 헤어스타일 등 빈틈없는 스타일링을 자랑했다. 고경표는 “이제 시청자분들을 만날 생각에 설렌다. 열심히 촬영했으니 재미있게 봐주시고, 즐거움을 공유하고 싶다”고 인사를 전했다.원색이 잘 어울리는 캐릭터 고복희에 걸맞게 비비드한 컬러의 의상을 찰떡 소화하는 하윤경, 자유로운 영혼이자 시네필 알벗 오의 개성을 패션으로 고스란히 보여주는 조한결의 모습도 포착됐다. 두 사람은 극 중 캐릭터가 보여줄 착장 포인트를 소개하며 밝은 에너지를 전달했다. 301호 룸메이트 강노라와 김미숙 역을 맡은 배우 최지수와 강채영 역시 포스터 촬영에 맞춰 준비한 의상 콘셉트와 극 중 인물의 착장을 통해 드러날 특징 등을 소개하며 시선을 끌었다. 1990년대 여의도 증권가라는 시대적 배경을 그린 ‘언더커버 미쓰홍’은 이처럼 다양한 소품은 물론 배역을 위해 섬세하게 신경 쓴 스타일링으로 향수를 불러일으킬 전망이다.한민증권 내에서 복잡하게 얽히고설킨 인물들의 관계성과 한지붕 아래 동고동락할 301호 룸메이트들의 워맨스가 드라마의 관전 포인트인 만큼, 촬영 현장 역시 활기차고 돈독한 케미스트리로 가득 찼다는 후문이다. 영상 속에는 쉴 새 없이 웃음을 터뜨리는가 하면 음악에 맞춰 무아지경으로 춤을 추고 노래를 부르는 배우들의 모습이 고스란히 담겼다. 즐겁고 편안하게 분위기를 만들다가도 캐릭터에 몰입하며 최상의 컷을 완성하는 진지함까지, ‘언더커버 미쓰홍’배우들의 프로페셔널한 면모가 빛나며 첫 방송을 더욱 기다리게 만든다.tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’은 오는 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr