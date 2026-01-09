사진=tvN

엄현경과 결혼해 2023년 아들을 품에 안은 배우 차서원이 첫 등장부터 시청자들의 시선을 끌었다.지난 5일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '스프링 피버'에서 차서원은 무결점 엘리트 변호사 '최이준' 역으로 변신해, 극의 한 축으로 활약하며 균형 잡힌 존재감을 각인시켰다.'스프링 피버'에서 최이준은 선재규(안보현)와 얽힌 과거 사건을 계기로 10년간 그를 집요하게 추적해 온 인물로 그려지며, 두 사람 사이에 어떤 사연이 얽혀 있는지에 대한 궁금증을 자아냈다. 평소에는 능숙하고 자신감 넘치던 이준의 태도는 선재규와 맞닿는 순간마다 노골적으로 달라졌다. "봐라. 네가 떠난 후에도 내 인생은 이토록 눈부시다. 느껴라. 네 인생이 그렇게 된 건 나를 배신했기 때문이다"라는 그의 한마디는 이준의 감정이 고조되었음을 짐작게 했다.정난희(나영희)는 자신의 팬카페 회장인 이준에게 가족에게서 도망친 딸 윤봄(이주빈)을 찾아달라고 부탁했고, 이준은 망설이는 기색을 보이면서도 이 부탁 앞에서 쉽게 물러서지 못했다. 이 과정에서 윤봄과 얽힌 이준의 새로운 서사가 암시되며, 과연 그가 윤봄의 행방을 쫓게 될지 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.차서원은 훈훈한 비주얼과 안정적인 연기력으로 성공한 변호사의 여유로운 얼굴과 날 선 감정이 공존하는 최이준을 설득력 있게 완성하며, 극의 몰입도를 끌어올렸다. 또한 냉소적인 태도 속에 뜻밖의 호의를 동시에 드러내며 쉽게 단정할 수 없는 캐릭터의 묘한 매력과 긴장감을 배가시켰다. 극을 풍성하게 채우며 흐름을 이끄는 차서원의 존재감에 시청자들의 관심이 집중된다.'스프링 피버'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr