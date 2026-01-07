그룹 하츠투하츠, 가수 겸 배우 김세정/사진=텐아시아 사진DB

1월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 그룹 하츠투하츠, 가수 겸 배우 김세정 등 다방면에서 활동 중인 아티스트들이 경쟁에 나선다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 1월 투표는 오는 8일 0시부터 오는 21일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에서는 하츠투하츠, 김세정, 아이들, 아이유, 아일릿, 소녀시대, 트와이스, 베이비몬스터, 마마무, 오마이걸, 드림캐쳐, 있지, 아이브, 레드벨벳, 트리플에스, 니쥬, 프로미스나인, 블랙핑크, 소유, EXID까지 20팀이 경쟁을 펼친다.특히 최근 활동이 활발한 하츠투하츠와 김세정의 투표 결과가 주목된다. 하츠투하츠는 지난 6일 롯데면세점의 새 얼굴, 공식 모델로 그룹 킥플립과 함께 발탁됐다. 이들은 오는 2월 21일과 22일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2026 Hearts2Hearts FANMEETING'(2026 하츠투하츠 팬미팅 '하츠 투 하우스')를 개최한다. 또 오는 3월 19일(이하 현지시각)에는 미국 뉴욕, 22일에는 LA에서 '2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase in North America'(2026 하츠투하츠 프리미어 쇼케이스 '하츠 투 하우스' 인 노스 아메리카)를 열고 28일에는 인도네시아 자카르타 팬미팅으로 현지 팬들과 만난다.김세정은 배우 강태오와 함께 지난해 12월 30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터에서 진행된 '2025 MBC 연기대상'에서 베스트커플상을 수상했다. 김세정은 강태오와 MBC 드라마 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달')에서 호흡을 맞췄다. 이날 김세정은 수상 소감으로 "(강태오는) 저에게 꿀벌 같은 존재였다. 저는 가만히 있었을 뿐인데 저의 대사와 아이디어를 하나하나 옮겨줘서 '이강달'을 꽃밭으로 만들어준 스윗하고 멋진 배우였다. 오빠와 함께할 수 있어서 진심으로 행복했다"고 밝혔다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr