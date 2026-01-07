사진제공=KBS

배우 황신혜가 '황신혜의 같이 삽시다'에서 눈물을 쏟는다.7일 방송되는 KBS '황신혜의 같이 삽시다'에서는 연예계 대표 '싱글맘'이라는 공통분모 아래 황신혜·장윤정·정가은이 뭉쳐 특별한 합숙을 시작한다.배우 이진이의 엄마이자 든든한 멘토 황신혜, 두 딸을 열심히 키워낸 육아 능력자 장윤정, 그리고 10살 딸과 함께 사는 열혈 워킹맘 정가은까지 이들은 공통된 경험을 나누며 자연스럽게 가까워진다.싱글맘으로서 자연스레 연대감이 형성된 그들의 관심사는 딸들과의 관계이다. 장윤정은 큰딸의 사춘기로 마음고생을 겪었으나 현재는 세상에서 가장 친한 단짝이 됐다며, 딸과의 행복을 만끽 중인 근황을 전한다. 정가은은 10살이지만 엄마를 위로해 줄 만큼 속 깊은 딸에게 고마움을 전한다. 황신혜 또한 두 사람의 이야기에 공감하며, 아이를 위해 꾸준히 요리를 배울 만큼 육아에 진심인 엄마 황신혜의 진솔한 이야기를 공개한다.이들은 서로를 더 깊이 알고자 각자가 살아온 삶을 담아낸 인생 그래프를 그려본다. 황신혜는 "화려한 시절인 20대로 다시 돌아가고 싶지 않다"고 밝혀 눈길을 끈다. 또 정가은은 이혼 이후 예상치 못했던 더 큰 어려움과 마주했던 순간들을 털어놓다 끝내 눈물을 보이고, 세 사람은 서로에게 힘이 되어줄 위로와 공감을 나눈다. 한편 한밤중 갑작스러운 초인종 소리와 함께 의문의 선물이 도착한다. 깜짝선물이 공개되며 현장은 순식간에 눈물바다가 된다. 그들에게 감동을 안긴 선물의 정체는 무엇일지 관심이 쏠린다.'황신혜의 같이 삽시다'는 이날 오후 7시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr