1978년생 배우 하지원이 JTBC 예능 당일배송 우리집에서 '희대의 에겐녀'에 등극했다.하지원은 6일 방송된 '당일배송 우리집'에서 이날의 로망 공간인 '승마장 속 우리집'을 체험하며 특유의 섬세함과 솔직한 매력을 아낌없이 보여줬다. 이날 하지원은 '당일배송 우리집'을 찾아온 윤남노 셰프가 직접 만든 저녁을 먹으며 리액션을 폭발하는가 하면, 아침 일찍 일어나 말과 특별한 교감을 나누며 매력을 발산했다.그는 전날 밤 벌칙으로 맡게 된 아침 식사를 직접 준비했다. 하지원은 "내가 매일 하는 아침 루틴"이라며 레몬즙을 직접 짜 레몬차를 만들었고, 능숙하게 레몬에 구멍을 내 즙을 짜내는 '인간 레몬 착즙기' 면모에 멤버들은 "윤남노 셰프 못지 않다"며 감탄을 쏟아냈다.아침 식사 자리에서 막내 가비는 "지금까지 본 언니들의 모습이 다 다르다"라며, 하지원을 '희대의 에겐녀'라고 표현해 눈길을 끌었다. 이에 하지원은 "그동안 중성적인 역할을 많이 해서 전혀 아니라고 생각했다"라며 어리둥절한 반응을 보였지만, 가비는 "뭐든 하나하나 세심하게 신경 쓰고 챙기는 모습이 닮고 싶어질 정도로 섬세하다. 평소에 하는 모습도 너무 예쁘다"라고 설명해 모두의 공감을 자아냈다.하지원은 가비가 준비한 파격적인 'MZ룩'을 직접 입고 등장해 현장 분위기를 단숨에 끌어올렸다. 등과 팔 부분이 과감하게 드러난 의상임에도 완벽한 소화력을 보여주며 비주얼을 '올킬', 끝없는 칭찬 감옥에 갇힌 것. 직후 김성령, 장영란과 함께 즉석에서 '헌트릭스'(아이돌 그룹)를 결성한 하지원은 "데뷔해야 하는 것 아니에요?"라며 만족감을 표해 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr