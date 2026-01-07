8일(목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 배우 이상엽과 장동민, 주우재가 직업군 특화 동네 4탄, 여의도로 임장을 떠난다. 앞서 이 프로그램에는 박나래가 고정 출연했었으며, 지난 달 초 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란에 휘말린 뒤 그는 12월 8일 방송 중단을 선언하며 프로그램에서 하차했다.
이날 방송은 2026년 새해를 맞아, 한 해의 경제 전망을 알아보기 위해 대한민국 금융의 중심지 동여의도로 임장을 나선다. 배우 이상엽과 장동민, 주우재가 증권가에서 근무하는 다양한 사람들을 만나 생생한 이야기를 들어보고, 집은 물론 사무실, 식당 등 동여의도의 모든 것을 임장한다.
스튜디오에는 주식 투자 전문가 겸 작가 박민수가 함께했다. '최고민수'라는 별명으로 더욱 유명한 그는 28년 차 여의도 직장인으로, 주식 강사와 작가도 겸업 중이라고 한다. '침착맨', '빠니보틀' 등 여러 유튜브 채널에 출연해 다양한 분야에 대한 지식과 지치지 않는 입담으로 주목받고 있다. 세 사람은 여의도역 도보 5분 거리에 위치한, 여의도 토박이 부부가 거주 중인 1978년 준공 아파트를 임장한다. 당시에는 흔치 않던 대형 평형 아파트로 이를 본 김숙이 "제가 신인 때 여의도에서 가장 좋은 아파트였어요", "방송국 관계자가 많이 살던 아파트다"라고 회상하자, 양세형은 "78년도에 신인이셨나 봐요"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다. 이어 집 내부에서 만난 1989년부터 증권가에서 일한 원조 증권맨인 집주인과의 인터뷰를 통해, 여의도 증권가의 과거와 현재의 실감 나는 이야기도 들어볼 예정이다. 여의도를 대표하는 한 증권회사 사옥에 방문한다. 로비에 들어서자 현재 주식 상황이 담긴 360도 대형주가 등락 전광판이 시선을 사로잡는다. 근무 중인 직원의 사무실 브이로그를 통해 한자리에 6대씩 설치된 모니터와 사내 로봇 카페 등 증권가 직장인들의 리얼한 일상이 공개될 예정이다.
직원 찬스로 방문한 구내식당에서는 직원가 기준 단돈 5,500원에 참치 해체 쇼, 랍스터 등 다양한 보양식 메뉴를 즐길 수 있다고 해 모두를 놀라게 한다. 음식을 맛본 연예계 대표 소식좌 주우재도 "폭립이 흉내 낸 맛이 아니다. 진짜 맛있다"며 감탄을 금치 못하고 장동민 또한 폭풍 먹방을 선보여 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
증권회사 직원에게 주식 투자 노하우를 묻자, 주가가 내려가 친구가 울 때 매수한다는 이른바 '친구 눈물 매매법'을 소개해 이목을 집중시킨다. 이에 질세라 양세형은 "강재준 매매법이라는 게 있어요"라며 단 한 번으로 끝나버린 가슴 아픈 주식 모임 비화를 털어놓았고, 다른 출연자들 역시 현재 '울고 있는 종목' 이야기를 이어가며 공감과 웃음을 더한다.
직업군 특화 동네 4탄, '여의도' 편은 오는 8일 목요일 밤 10시에 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
