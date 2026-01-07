'극비 결혼' 김종국, 신혼집만 62억인데…결국 저격 당했다 "흉한 짠돌이" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

김종국이 '최수종의 그녀' 하희라의 열혈 덕심을 한 몸에 받는다.8일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’) 297회에는 배우 김영옥과 하희라가 게스트로 출연한다.1976년생인 김종국이 올해로 50대 대열에 입성한 소감을 전한다. 김종국은 "앞자리에 5가 들어왔다"며 자체 팡파르를 터뜨린다. '반백 살 누나 라인' 송은이, 김숙은 기다렸다는 듯이 성대한 환영인사를 해 눈길을 끈다. 특히 송은이는 "내 위로 6, 7 언니 오빠들도 많다"면서 '나이는 숫자에 불과하다'는 반백 라인의 인생 철학을 아로새겨 웃음을 자아낸다.이어 '갓 오십' 김종국도 쩔쩔매게 하는 인생 대 선배가 등장한다. 김영옥은 김종국을 향해 "방송에서 보니 너무 흉하게 짠돌이로 보이더라. 결혼한 걸로 아는데 색시가 받아들일까 걱정이 되더라"라고 운을 뗀다. 김종국이 "색시에겐 강요하지 않는다"라고 해명하자 "그렇지 않으면 누가 살겠냐"라고 일갈, 가차없는 원조 할미넴 바이브를 드러낸다.'원조 책받침 여신'이자 '최수종의 그녀' 하희라는 김종국을 향해 열렬한 팬심을 드러낸다. 하희라가 "솔로 데뷔 시절부터 팬이다. 콘서트도 가고, 플레이리스트도 도배돼 있다. 싸이 홈피 대문 음악도 김종국 씨 노래"라고 고백한 것. 이에 김종국이 감사를 담아 즉석에서 라이브 공연을 선물하고, 이례적인 팬서비스에 옥탑방즈의 원성이 쏟아진다고. '성덕(성공한 덕후)'이 된 기쁨을 감추지 못하는 하희라의 모습에 MC들 모두가 "최수종 씨가 질투하시는 거 아니냐"라며 '전국민 최수종 눈치보기'에 돌입해 폭소를 자아낸다는 후문이다.하희라는 김종국 덕질에 대한 최수종의 평소 반응을 생생하게 전하는가 하면, "최수종 씨와 김종국 씨에게 공통점이 있다"라는 깜짝 발언으로 모두의 궁금증을 자아낸다. 하희라가 밝힌 두 남자의 공통점이 무엇일지 궁금증이 모인다.한편, 김종국은 지난해 9월 서울 모처에서 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개 극비 결혼식을 올렸다. 사회는 유재석이 맡았다. 김종국은 앞서 신혼집으로 서울 강남구 논현동의 고급 빌라를 62억 원 전액 현금 매입했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr