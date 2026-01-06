사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

배우 황보라가 피부과 시술을 고백했다.6일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에서는 '(최초) 여배우 스킨케어 루틴 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 민낯을 공개하며 "전에 피부가 너무 좋았다. 자신 있었는데, 너무 자만했다. 아이 낳고 기미 올라오기 시작했다"고 고민을 털어놨다."예전으로 돌아가겠다"고 선언한 황보라는 "중요한 촬영 있을 때 하는 풀케어 싹 다 공개하겠다"고 밝혔다. 클렌징을 시작한 그는 진동솔 등을 사용했지만, "성격이 급해서 끝날 때까지 못 기다린다"며 금방 전원을 꺼 웃음을 자아냈다.기초 케어를 시작한 황보라는 "꼭 고집하는 화장품이 있는 건 아니다. 비싼 화장품을 굳이 쓰는 건 아니다. 그냥 일단 좋다는 건 다 해본다"고 말했다. 팩을 뜯은 그는 "양이 많은데 한 번에 쓰면 아까워서 남긴다"며 친숙한 모습을 보였다.그러나 황보라는 "에센스는 아끼지 않는다"면서 듬뿍 얼굴에 발랐다. 더불어 여러 종류의 선크림을 자랑하며 '필수템'으로 꼽았다.6개월 만에 피부과에 방문한 황보라는 대기 중 시술 고백을 했다. 그는 "결혼 전에 실리프팅을 했다. 여기는 수면 마취 불가 병원이라, 수면 크림만 발랐는데, 아파서 죽을 뻔했다. '실을 당기는데 참으세요'라고 했다. 이후 시술 안 받는다"고 털어놨다.의사는 "아프다는 시술은 사실 효과가 없다"고 이야기했다. 황보라 얼굴을 본 의사는 "얼굴이 주저앉는다는 느낌"이라고 평가하며 "아기 낳고, 한약 드시고 뒤집어졌는데, 과도한 사우나 피부에 안 좋다. 수분이 많이 빠진다"고 조언했다.피부과에서 황보라는 "전 남친과 피부관리를 같이 받은 적이 있었다. 얼굴 팩하면 얼굴 안 보이잖냐. 내 핸드폰을 볼까 봐 팩 떼고 확인한 적도 있다"고 고백해 폭소를 유발했다.황보라는 겨드랑이, 다리 제모 및 라섹 수술을 고백하며 "전에는 목 길어 보이려고 승모근 어깨 보톡스, 종아리 두꺼워지면 종아리 보톡스를 맞기도 했다"면서 "신인 시절 영화 '좋지 아니한가' 찍을 때 '서클렌즈 빼라'고 지적받았는데, 렌즈를 하도 써서 눈동자 작아졌더라"고 털어놨다.한편, 황보라는 2022년, 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 차현우 씨(워크하우스컴퍼니 대표)와 결혼, 2023년 5월 아들 인우 군을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr